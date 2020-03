Prêmio Personalidade Destaque completa 20 anos e homenageia os melhores do ano

Além de destacar os melhores do ano, vigésima edição irá homenagear personalidades como Caio Castro, Grazi Massafera, Latino, MC Koringa, Cláudia Alencar, Kadu Moliterno e a participante do BBB20 Rafaella Kalimann, entre outros.

Completando 20 anos, o Prêmio Personalidade Destaque do Ano é considerado uma das maiores premiações de pessoas públicas do estado de Minas Gerais. O evento acontece anualmente e destaca artistas, intelectuais, personalidades, políticos e pessoas que fizeram a diferença durante aquele ano em suas respectivas áreas.

A elegante premiação acontece na cidade de Iturama, em Minas Gerais, mas considera não apenas personalidades mineiras, tendo âmbito nacional. Entre os grandes premiados deste ano estão os atores da Rede Globo, Grazi Massafera e Caio Castro, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema e o jornalista, filósofo e escritor luso-brasileiro Fabiano de Abreu.

O empresário e idealizador do prêmio, Marco Antônio Queiroz Malta, ressalta a importância da ocasião: "O Prêmio é o nosso reconhecimento aos bons trabalhos prestados para a sociedade por estas personalidades, e é uma das formas de valorizar o esforço das pessoas, marcas e empresas na busca constante pela qualidade em suas práticas."

Presenças e indicações ilustres

Este ano, além dos homenageados de honra, o evento convidou novamente Rafaella Kalimann, influenciadora e participante do BBB20. Serão homenageados também a atriz Cláudia Alencar, que participou de mais de 40 novelas na TV brasileira; Latino e MC Koringa, por suas respectivas contribuições à música nacional e pioneirismo; e os atores Kadu Moliterno e Oscar Magrini, ícones de suas respectivas gerações e galãs da TV e a DJ Sanndy Hemura.

Representando a nova geração da internet e dos digital influencers, estará presente a trupe do canal do YouTube Parafuso Solto, que é formada de atores de Juiz de Fora e tem mais de 2,1 milhões de inscritos no canal.

Os convidados serão recepcionados pelas modelos Isadora Marques, Mylena Seabra e Leticia Carolina Buscaratti, regionalmente reconhecidas no Triângulo Mineiro por participarem de diversas ações publicitárias relevantes.

Confira a lista de homenageados de honra

Grazy Massafera Atriz

Caio Castro Ator

MC Koringa Cantor e compositor

Latino Cantor e compositor

Claudia Alencar Atriz

Kadu Moliterno Ator

Oscar Magrini Ator

DJ Sanndy Produtora musical

Romeu Zema Neto Governador do Estado de Minas Gerais

Anderson Adalto Pereira Ex Ministro dos Transportes

Antônio Augusto Junho Anastásia Senador da República MG

Rodrigo Otávio Soares Pacheco Senador da República MG

Agostinho Célio Andrade Patrus Presidente da Mesa da Assembléia Legislativa de MG

Julvan Rezende Araujo Lacerda Presidente da AMM Associação Mineira de Municípios

André Luís Gaspar Janones Deputado Federal

Paulo Piau Nogueira Prefeito de Uberaba MG

Odelmo Leão Carneiro Sobrinho Prefeito de Uberlândia MG

Dr. Anuar Arantes Amui Prefeito de Prata MG

Renato Soares de Freitas Prefeito de Campo Florido MG

Dr. Rui Gomes Nogueira Ramos Prefeito de Pirajuba MG

Cássio Rosa de Assunção Prefeito de Carneirinho MG

Maria Cecília Marchi Borges Prefeita de Frutal MG

Marcelo Passuelo Prefeito de Fronteira MG

Flavio Daniel Alves Prefeito de Potirendaba SP

Dr. Fabiano de Abreu Rodrigues Jornalista e Escritor Portugal

Ageu da Silva Moscatel Presidente da Associação Comercial e CDL de Iturama MG

Saulo Elson Diniz Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Iturama MG

Flaviana Moreira Machado Presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais de Iturama MG

Serviço

Data do Evento 30 de Maio de 2020

Local Terra Ville Eventos

Cidade Iturama/MG

Programação:

Coquetel 21:00 Horas

Inicio das Homenagens 21:30 Horas

Jantar 23:00 Horas

Baile de Gala com a Banda Lex Luthor 00:00 Horas

Bebidas a Noite Toda Whisky Chivas e Old Parr

Cerveja, Refrigerante, Vinhos e água