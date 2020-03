Dra. Chica nos maiores congressos de saúde em 2020

Dra. Chica / MF Press Global

Muitos avanços aconteceram na área da odontologia e estética nos últimos anos, mas não apenas em relação a técnicas e procedimentos cirúrgicos. A Moda aliada à medicina e em especial a odontologia e estética veio para ficar, trazendo muitos benefícios para profissionais da saúde e pacientes, que vão muito além da simples estética.

Os jalecos coloridos, que hoje são tendência nos principais consultórios do Brasil, entre profissionais de diversas especialidades médicas, começaram a se tornar populares através da iniciativa de pioneiros como a cirurgiã dentista e empresária Dra. Ana Paula Moro Quinteiro, que foi uma das precursoras deste trending.

"A moda influencia todos os âmbitos da sociedade e não poderia ser diferente com o meio da saúde. Quando se pensa em um médico ou dentista, a imagem formada é o tradicional jaleco branco usado para atendimento. No entanto, muitos profissionais têm escolhido cores variadas, bordados, rendas, tules e modelos diferenciados. Hoje diversos profissionais da saúde aderiram aos jalecos coloridos e com cortes diferenciados. Na minha visão não adianta nada usar uma roupa de grife por baixo para atender se o que aparece é o jaleco. Vejo médicos conceituados, com clínicas elegantes, sala de atendimento impecáveis mas os médicos com o jaleco tradicional, com corte reto e tecido ruim", revelou.

A Dra. Ana Paula queria aliar não apenas o seu senso estético e o desejo de transcender o tradicional jaleco branco para se expressar através do seu senso de visagismo, moda e estilo, mas atender a anseios de outros profissionais da saúde assim como ela. Deste modo nasceu a Dra. Chica, sua grife que desenvolve jalecos personalizados, coloridos e de fino acabamento. Agora, a marca alcançou voos mais altos e será destaque no maior congresso do mundo de odontologia, o CIOSP, (Congresso Internacional de Odontologia), no Estetika, uma dos maiores congressos de estética do país, e no CORIG (Congresso Odontológico Rio-Grandense), referência em toda a América Latina.

O Papel do Jaleco

Além do visual, o jaleco está atrelado a múltiplas aplicações. Afinal, os jalecos são um EPI (Equipamento de Proteção Individual) e na área médica e odontológica tem a função de proteger tanto o paciente quanto o profissional em relação a agentes contaminantes, bactérias e resíduos: "entretanto, não é porque é um fardamento que o estilo precisa ser desconsiderado totalmente. Ao contrário do que vemos por aí, os jalecos não precisam ser somente retos e brancos", destaca a Dra. Ana Paula.

Novidades

Segundo a cirurgiã dentista, os jalecos da Dra. Chica sempre são feitos considerando os anseios e necessidades dos profissionais e a cada ano buscam constante inovação no que diz respeito a tecidos e à confecção para colaborar com o trabalho de cada um: " Estamos trabalhando com uma linha de tecidos mais finos, leves (Modelo Revive) afim de proporcionar leveza para o profissional durante o atendimento. Ninguém merece passar calor durante os atendimento atendimentos. Para os dias mais frescos, estamos investindo no tecido de Neoprene ( modelo Acqua). O neoprene inicialmente foi desenvolvido para os mergulhadores e é um tecido inteligente, ajustável (stretch), que mantém a temperatura corporal, sendo excelente também para diversas aplicações, aliados a cores que são tendência".

A Dra. Chica também está investindo em grandes novidades para apresentar nos próximos congressos internacionais.

1 A Dra Colorida, um jaleco branco com Botões coloridos, acinturado, inspirado na Dra. Ana Cláudia Vanzelli, conhecida como Dra Colorida, que é psicóloga e palestrante da rede Unimed Brasil e Uniodonto Brasil.

2 Jaleco Moon Representa uma reinvenção do jaleco branco, com a adição de tules e elementos fashion. Inspirado no brilho da lua, que fascina gerações há milênios, este modelo busca ser uma nova referência para os jalecos brancos do século 21, investindo no branco off white, simbolizando a luz da lua.