5 dicas para bombar no IGTV e alavancar o seu perfil no Instagram

Reprodução/MF Press Global

Desde o seu surgimento em 2018, o IGTV, plataforma de vídeos do Instagram, permite a publicação de vídeos mais longos, que podem ter de 15 segundos até 10 minutos de duração e se tornou uma febre mundial. Ao contrário de posts do Instagram, os vídeos da nova ferramenta não recebem edições de corte e filtros para alterar a tonalidade das cenas funcionando assim de forma similar ao YouTube, mas com muito mais interatividade.

No entanto, apesar de o IGTV ter um alcance até mesmo maior do que aquilo que é publicado no feed do Instagram, poucas pessoas realmente se deram conta do quanto essa ferramenta é poderosa e pode alavancar o seu perfil na rede social.

O influenciador digital e filmmaker Tulio Borgias explica porque a ferramenta caiu nas graças do público: "os vídeos caem bem, atraem e vendem. Isso porque criam interesse e são fáceis de consumir. E também porque aumentam o vínculo emocional com seus seguidores", conta.

Para ajudar você a bombar no IGTV e tornar o seu perfil no Instagram mais popular, Tulio Borgias separou 5 dicas para utilizar todo o poder desta ferramenta. Confira:

1- Edição de vídeos para o IGTV

A primeira coisa que sempre me perguntam é qual editor usar, qual câmera comprar. Se você está começando use o que você tem, mesmo que seja somente o seu celular, o importante é você ter uma boa história para contar e o principal de tudo criar vídeos, criar vídeos e criar vídeos.

não existe um editor de vídeo para Instagram específico, qualquer editor mobile, desktop ou online pode fazer um excelente trabalho de edição. O que diferencia aqui é a qualidade do material e a criatividade para atrair o olhar do público.

Entretanto, dentre as diversas opções para Android e IOS o app VideoShow é uma boa alternativa, pois contém recursos de edição que inclui a adição de temas, filtros, músicas e muito mais.

2- Seja claro sobre que tipos de vídeos encaixam em sua estratégia

Há muitas maneiras de ter sucesso no Instagram, mas, com certeza, você vai ter que selecionar os tipos de vídeo que realmente funcionam e pensar em combinações.

Lembre-se que, diariamente, milhares de vídeos são publicados, então você vai precisar ser muito criativo para se destacar.

3- Seja frequente e constante

Suba conteúdo toda semana ou a cada 2 semanas e poste conteúdo original se você quiser maximizar o poder do vídeo na sua estratégia.

E se você está pensando "então, porque não fazer o vídeo uma vez e publicá-lo simultaneamente em todas as redes?". Não é um raciocínio ruim, é algo bom de se fazer, mas criar um conteúdo específico para o Instagram além de atrair pessoas para seu perfil também irá trazer credibilidade e originalidade

Além disso, entenda que os vídeos do Instagram se reproduzem automaticamente sem som, então crie vídeos que façam sentido mesmo sem som. Como fazer isso?. Colocando legendas.

4- Fique por dentro dos memes e dos trendings

Esteja atento aos Memes, pois eles são conteúdos que acabam replicados na internet ao ponto de serem considerados virais. Aproveitar a onda de um meme específico pode ajudar no momento de otimizar as suas postagens e garantir maior engajamento com o seu público. fique de olho nas redes sociais e não deixe passar nenhuma novidade. Principalmente se ela viralizar.

5- Desafie-se a inovar

Se desafie todos os dias, se você continuar fazendo apenas o mesmo, logo não dará mais motivos ao seu público para te acompanhar. Esteja sempre em movimento, criando coisas novas, não tenha medo de arriscar.

Não podemos esquecer que o Instagram, como toda plataforma, limita o alcance das publicações. Para não ficar refém do algoritmo use ao máximo todos os recursos da plataforma. Depois de postar seu vídeo no IGTV coloque uma prévia no seu feed e divulgue nos stories. Isso ajudara você alcançar o máximo do público.