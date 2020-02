influenciador digital brasileiro palestra para empresários sobre oportunidades de negócios nas redes sociais em Portugal

Tulio Borgias /Reprodução / MF Press Global

O evento Açores+ teve como ponto alto a palestra do influenciador digital Tulio Borgias e reuniu empresários europeus e brasileiros para falar de inovação e o papel das redes sociais no crescimento empresarial

Até mesmo os mais tradicionais mercados estão se abrindo para a necessidade de ter representação digital, de marcar presença nas redes sociais de forma efetiva, que se traduza em autoridade, proximidade com os clientes e principalmente em vendas.

Tulio Borgias, filmmaker e influenciador digital brasileiro, indicado ao MIAW Awards da MTV e ao Meus Prêmios Nick, da gigante norte-americana Nickelodeon, foi o grande destaque do evento Açores+, realizado no arquipélago dos Açores, que reuniu empresários e administradores de empresas de várias partes do mundo como Europa, especialmente Portugal, América do Norte e da América do Sul.

Em sua palestra, Tulio Borgias falou sobre a importância das redes sociais para as empresas: "Na internet precisamos contar uma história para nos conectarmos com pessoas, e para uma empresa isso não é diferente. As redes sociais são o lugar onde você deve fazer isso, seja para os seus negócios ou para fortalecer o seu marketing pessoal".

Reprodução / MF Press Global

Seja visto na internet e alcance o público

Tulio Borgias também explicou por onde começar para construir uma reputação e uma identidade na internet: "Primeiro de tudo sua empresa precisa ter um site. É algo óbvio mas nem todas as pequenas empresas têm um site. Ter um site é importante para que você esteja no radar do Google, assim pessoas podem encontrar o seu negócio. O site também irá ajudar a apresentar a sua empresa as pessoas, já as redes sociais iram contar a sua história e isso trará confecção com as pessoas".

Geração de conteúdo como estratégia de aproximação do público

O influenciador digital também revelou aos empresários presentes que a rede social sozinha não irá fazer todo o trabalho: "apenas estar nas redes sociais não irá alavancar o seu negócio. É preciso encontrar seu público alvo e gerar conteúdo direcionado para ele. Investir nos influenciadores de nicho e naqueles que têm sido exitosos nas redes sociais. O retorno do investimento é muito bom, compensa".