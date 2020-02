Conheça Humberto Rosa: diretor e produtor brasileiro que está fazendo a diferença em Hollywood

Humberto Rosa Premiação/Reprodução / MF Press Global

O diretor e produtor brasileiro Humberto Rosa está fazendo a diferença em Hollywood e se junta a uma lista de nomes conhecidos no Brasil que se destacaram no cinema internacional, como Fernando Meirelles e Carlos Saldanha, conquistando espaço e reconhecimento na mais relevante indústria cinematográfica do mundo.

Trajetória

Desde muito jovem, Humberto Rosa teve certeza de que queria se tornar cineasta. Nascido no Humaitá, bairro da zona sul do Rio de Janeiro, aos vinte anos, iniciou a escola de cinema da Universidade Estácio de Sá, no campus Tom Jobim, no Rio de Janeiro, onde fundou a Red Line Filmes, junto com o sócio Thairon Mendes.

Humberto Rosa revela porque decidiu apostar em uma vida dedicada ao cinema e porque decidiu ir para os EUA viver um sonho: "Sempre quis fazer cinema na indústria norte-americana. Fui inspirado a me tornar cineasta pelo trabalho de Steven Spielberg. Desde quando assisti ao filme Indiana Jones e a Última Cruzada no cinema quando tinha cinco anos. Daquele momento em diante quis fazer filmes, mas precisava começar por algum lugar. Então decidi começar minha carreira no Brasil em 2006 e quando estivesse já trabalhando na indústria cinematográfica viria fazer cinema nos EUA", revelou.

Atualmente trabalhando em Los Angeles, ele agora tem seis filmes em desenvolvimento, em trabalhos com alguns dos maiores talentos da indústria no Brasil e nos EUA. O diretor e produtor brasileiro, que começou sua carreira como cineasta em 2006, é citado nos créditos de 35 filmes como produtor, em 24 obras em que atuou com diretor e 11 como escritor e roteirista, atuando em produções como Invoked, The Picture e Dont Look Back, escrito pelo roteirista Jeff Howard (The Hunting of the Hill House, Geralds Game, Ouija a Origem do Mau, O Espelho) e que obteve grande repercussão. Humberto já ganhou 17 prêmios e 16 indicações.

Festival de Los Angeles/Reprodução / MF Press Global

Desafios

Desde então, Humberto Rosa tem se dedicado de corpo a alma, seja como roteirista, diretor ou produtor à Sétima Arte. Contudo desafios surgiram em seu caminho: "Invoked, meu primeiro longa em inglês, tinha sido o mais desafiador até agora pois rodamos com pouco recurso e em uma semana apenas".

Em processo de filmagens, o filme The Method é o maior e mais novo desafio do cineasta: esta sendo mais desafiador pois temos 12 dias apenas para filmar um Thriller de Suspense com animais, efeitos, cenas desafiadoras e que traz em seu elenco atores conhecidos do grande público, É desafiador trazer para as telas um filme super detalhista com varias referencias que além de atender aos altos padrões de Hollywood de fotografia e qualidade, satisfaça aos amantes de cinema e do gênero específico".

Sonhos e metas

Apesar de já ter conseguido galgar importantes passos em Hollywood, o cineasta revela que ainda tem muitos sonhos: Minha meta é fazer grandes filmes de Studios aqui nos EUA, seguindo os passos de brasileiros como Fernando Meireles e José Padilha, que conseguiram se destacar como diretores e produtores na indústria americana. Quero um dia trabalhar em alguma produção do Spielberg, Guilhermo Del Toro, Jason Blum, James Wan, Alfonso Cuarón, entre outros grandes nomes do cinema"

Humberto Rosa/Reprodução / MF Press Global

Produções e novidades a caminho

Em 2019, coproduziu um longa-metragem de terror brasileiro intitulado eu ódio é minha herança com artistas reconhecidos no Brasil como Andre Mattos (Narcos) e Tonico Pereira da Globo, que será lançado ainda este ano no Brasil. O filme foi uma parceria entre as produtoras Red Line Filmes e Núcleo TG, totalmente rodado nos EUA.

A comédia romântica brasileira Solteira Quase Surtando, dirigido por Caco Souza, que estreia nos cinemas este ano e tem no elenco Rafael Infante, Stephan Nercessian e Leticia Birkheuer. O filme é uma co-producao entre Red Line Filmes, MGM, Artemís e MAB productions. Humberto trabalhou como produtor executivo do filme.

Humberto também está produzindo o filme Subliminal com Warren Zide, produtor da American Pie e da franquia Final Destination (Premonição, no Brasil).

Atualmente Humberto Rosa está gravando o filme The Method, produzido em conjunto com a Sophia Filmes e a THR productions, com o produtor Gerson Sanginnitoem. Humberto atua como diretor e produtor executivo. O filme conta com um elenco estrelado como Costas Mandylor (Jogos Mortais 5 e 6), Rachele Brooke Smith (How I Met Your Mother, Tratamento de Choque), Christopher Showerman (George o Rei da Floresta 2) e Nicky Whelan (Um Drinque no Inferno e House of Lies).