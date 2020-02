Filmmaker brasileiro realiza sonho de fazer seu workshop nos EUA com o apoio das maiores empresas de audiovisual do mundo

Guilherme Coelho / MF Press Global

Com parceiros como Sony, Adobe, DJI e Insta 360, o premiado filmmaker brasileiro Guilherme Coelho realiza o sonho de fazer seu workshop Era Uma Vez em Hollywood em Los Angeles, na Califórnia.

O filmmaker Guilherme Coelho, considerado entre os melhores do mundo no ramo de casamentos, acaba de tornar um de seus maiores sonhos em realidade. Com o apoio e parceria de grandes empresas como a Adobe, Sony DJI, Hamboards, Insta 360 e a marca Vans, ele vai contar tudo que é preciso saber para se tornar um filmmaker de sucesso em um workshop presencial realizado nos Estados Unidos, na Califórnia.

Guilherme Coelho fala sobre o workshop, intitulado Era uma Vez em Hollywood: "isto era algo que estávamos em busca de fazer há muito tempo. Será uma experiência de 4 dias com muita prática e produção de conteúdo. O workshop levará os participantes a alguns dos mais emblemáticos e conhecidos locais do planeta, já representados em diversos filmes, como Venice Beach, Yosemite Park, Sequoia e mais uma localização surpresa, mas igualmente especial", revela.

Multimeios e multi formas

O workshop pretende explorar a arte de fazer videos utilizando diversos meios de locomoção como bicicleta, patins, skate e automóveis: "iremos explorar diversas perspectivas e habilidades para obter filmes autênticos, diferenciados e espontâneos, na pegada das produções que o meu público está acostumado a ver no nosso canal, RabbitFilmsTV", reforça Guilherme Coelho.

Guilherme promete oferecer aos participantes um mix de experiências em cenários deslumbrantes e inspiradores: "da praia à neve, piscina, mar, montanha e perrengues não tão chiques, que irão proporcionar aos participantes algo único, que transcende tudo que já fiz em matéria de formação e ensino até hoje. É viver para crer".

Sobre o Workshop

Mais informações: https://www.guilhermecoelho.com/workshop

Data: 4 a 7 de maio de 2020Local: Los Angeles, Califórnia.

Reservas: mytrip@guilhermecoelho.com

Teaser: https://youtu.be/uCUbVpwH8Qo