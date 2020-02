Startup quer tornar viagens para os EUA mais acessíveis para brasileiros

Empresa virtual criada pelos sócios Marlon Faria, Anselmo Costa e Daniela Melo inova ao oferecer condições facilitadas para famílias de menor poder aquisitivo realizarem o sonho de viajar para os EUA

Disney World/Reprodução / MF Press Global

Os Estados Unidos seguem como um dos principais destinos turísticos internacionais escolhidos pelos brasileiros. Nos primeiros cinco meses do ano passado ano, 918 mil brasileiros escolheram o destino, o que deixa o Brasil dentro do usual Top 5, ostentando a quarta colocação das nacionalidades que mais viajaram para os EUA, atrás de Reino Unido (1,69 milhão), Japão (1,37 milhão) e China (1,22 milhão) neste ranking ficam de fora os vizinhos territoriais Canadá (8,6 milhões) e México (7,5 milhões). Somados, os países da América do Sul levaram aos Estados Unidos 2,43 milhões de viajantes aumento de 15,6% em relação aos primeiros cinco meses de 2018.

Um dos destinos mais procurados dentro do país pelos turistas brasileiros são os parques da Disney e da Universal Studios em Orlando, na Florida. Sonho de consumo de muitas crianças, adolescentes e até mesmo adultos, este roteiro turístico vem se tornando cada vez mais acessível aos brasileiros. O que antes era uma viagem que apenas as classes A e B poderiam bancar, hoje está acessível também à classe C, depois que empresas brasileiras se aliaram a parceiros internacionais para transformar a viagem dos sonhos em um lucrativo negócio.

Percebendo a demanda do mercado, os sócios Marlon Faria, Anselmo Costa e Daniela Melo, juntos com parceria em operadora de turismo direto de Orlando, criaram a startup VaiAonde.com, que busca facilitar a aquisição de pacotes de viagem parcelados: "nós vimos uma oportunidade de negócio, dado o enorme mercado consumidor e milhares de clientes em potencial. Muitos brasileiros sonham em fazer a primeira viagem internacional em família, e com a loja virtual de turismo vaiaonde.com temos o objetivo de atingir aquele público que jamais pensou que teria condições de realizar esse sonho, de viajar para os EUA", revela Anselmo Costa.

O diferencial em relação a outras agências de turismo é que todo o processo pode ser feito através da internet, pela loja virtual, e o parcelamento dos custos da viagem pode ser feito em até dois anos: "buscamos oferecer oportunidades para realizar os sonhos de milhares de crianças, jovens, adultos e idosos, facilitando seu acesso aos melhores parques de Orlando, bem como em cruzeiros, hotéis, aluguéis de carros, e mais pacotes nos mais diversos lugares turísticos do mundo, com a compra de pacotes parcelados em ate dois anos, sem prejudicar o orçamento familiar. Para realizar o sonho de conhecer a Disney, não é preciso sacrificar o pão nosso de cada dia. É a viagem dos sonhos que cabe no bolso do brasileiro médio", conta.