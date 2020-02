Não é você sou eu: Tathi Lopes, Evelyn Castro e Junior Provesi prometem boas risadas e lições de vida em novo filme nacional

Divulgação / MF Press Global

A mais nova comédia nacional, protagonizada por Tathi Lopes, Evelyn Castro, (conhecidas do grande público por serem integrantes do Porta dos Fundos) e a atriz Bruna Ciocca, promete arrancar muitas risadas dos espectadores e trazer uma reflexão sobre valores, estereótipos, protocolos sociais e conquistas pessoais.

Intitulado Não é voce sou eu o filme tem todo o seu enredo acontecendo dentro de um Spa, onde as três protagonistas se encontram e se metem em diversas confusões e situações hilárias até alcançarem os seus objetivos.

As filmagens vão começar em abril deste ano sob a direção geral de Adolpho Knauth. Regiana Antonini e Junior Provesi assinam o roteiro, que contou com a colaboração de Homero Mendes. Junior Provesi também atua no longa no papel de Junin, um recepcionista trambiqueiro do Spa que vende chocolates e chás indianos falsificados para as clientes.

Além de atuar, Bruna Ciocca é também produtora do filme. Cadu Martins e Junior Provesi dividem a produção executiva.

Personagens

Bia: interpretada por Tathi Lopes, é vegana, zen e busca equilíbrio com a natureza. Nascida em uma família rica e tradicional, ela busca o spa para se desligar das demandas do mundo capitalista e viver de sua arte, fugindo da obrigação de tocar os negócios da família.

Júlia: interpretada por Evelyn Castro, é uma atriz que já fez novelas e comerciais mas que sua agente diz para ela ir para o Spa porque precisa perder 20 quilos para se enquadrar nos padrões da mídia.

Isabel Fucks: interpretada por Bruna Ciocci, é uma psicóloga que procura ser centrada e focada no seu trabalho mas que não dispõe do mesmo autocontrole para administrar a vida pessoal e acaba indo para o Spa após uma desilusão amorosa, para fazer um detox de homens.