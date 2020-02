Fabiano de Abreu lança livro que afirma que qualquer pessoa pode ser famosa

"Como se tornar uma celebridade" é o novo livro de Fabiano de Abreu. O livro revela os segredos de como se tornar famoso do assessor de imprensa que alçou mais de 500 pessoas à fama.

Fabiano de Abreu em Coimbra/Divulgação

Em apenas cinco anos, o assessor de imprensa, filósofo e psicanalista Fabiano de Abreu alcançou a façanha de se tornar o maior criador de personagens da história da imprensa mundial, lançando mais de 500 pessoas para o mundo da fama, não apenas no Brasil, mas também Estados Unidos, Portugal, Argentina, Espanha, Chile, Paraguai e Angola.

Agora, Fabiano promete revelar todos os seus segredos que o fizeram alcançar este recorde mundial , reconhecido por jornalistas destes países em seu mais novo Livro: "Como se tornar uma celebridade Filosofando a Imprensa", lançado pela editora MF Press Global e distribuído mundialmente pela Amazon, maior livraria do mundo, no formato e-book.

O livro, escrito à partir das entrevistas feitas pelo jornalista Hebert Neri, que também assina o prefácio da obra, revela um pouco da vida pessoal de Fabiano de Abreu, seu histórico familiar e sua trajetória pessoal e profissional, mostrando um pouco do caminho percorrido até se tornar o assessor de imprensa precursor do fitness e do fashion fitness no país e, que foi responsável por criar boa parte das musas do carnaval paulista e carioca, assim como musas do futebol, de praticamente todos os grandes clubes do país.

O Criador de Celebridades

Sobre o livro, Fabiano conta o que os leitores podem esperar encontrar e qual o segredo do maior criador de celebridades do Brasil: "qualquer um pode ser famoso. Qualquer pessoa pode se tornar famosa porque todos têm uma história, um talento. Basta apenas que este seja descoberto e aproveitado. No meu livro conto como é o meu processo para extrair de cada pessoa o seu melhor e fazer com que o mundo veja e reconheça os seus feitos."

Divulgação

É a primeira vez que o assessor de imprensa e filósofo desconstrói o seu método e revela abertamente sua vida e todo o processo de criação de personagens que o fez famoso internacionalmente. O livro promete revelações inéditas sobre o surgimento de personagens que ganharam fama através de Fabiano de Abreu e sobre os bastidores do mundo da fama e das celebridades.

A sua agência, MF Press Global, que começou empresariando musas e modelos fitness, hoje se transformou em um grupo de comunicação que atende a clientes dos mais diversos nichos, como cantores, escritores e até mesmo médicos, tendo filiais nos EUA, América do Sul e África e sede na Europa, em Portugal. Fabiano de Abreu tem no casting de sua agência como seus assessorados nomes como Dejan Petkovic, Fernanda Davila, Fernanda Colombo, Kadu Moliterno, Cris Cyborg, Nayara Justino, Adi Cudz, Eric Santos, Fernanda Lacerda (Mendigata), Bianca Leão, Eva Andressa, Bella Falconi, Cláudia Alencar, Léo Lins, Carol Dias, Latino, MC Koringa, Fabi Martinez, Anna Layza, Ivi Pizzott, Tainá Grando e muitos outros em uma enorme lista de famosos.

Processo de criação

Apesar de ter recebido oferta de algumas editoras para lançar o seu livro, Fabiano de Abreu optou por ter o controle de todo o processo criativo, desde a concepção até a arte final: "além de escolher um redator e jornalista de minha confiança e convívio para escrever o livro, participei ativamente de todo o processo. E que o livro realmente expressasse quem eu sou e meu método, então me envolvi em todas as etapas, desde a arte gráfica, feita pela designer Jennifer de Paula, até a paginação e diagramação, que optei por eu mesmo fazer. O livro foi lançado pela minha editora, a MF Press Global, o que me conferiu total controle sobre o processo criativo e editorial, para refletir exatamente minhas ideias, sem distorções", conta Fabiano de Abreu.

Fabiano recebe premio em lisboa Maior criador de personagens/Divulgação

As entrevistas e situações que deram origem ao livro aconteceram ao redor do mundo, em Portugal , Brasil, Angola e Estados Unidos. No entanto, boa parte da edição e do processo de escrita se deu em Castelo de Paiva, Portugal, no emblemático Café Central, da arqueóloga e empresária Joana Freitas, que também atuou como revisora da obra para português internacional (AO).

Sustentabilidade

Fabiano também contou porque preferiu investir no formato digital em vez do impresso tradicional. O motivo seria a sustentabilidade: "Não sou de extremos nas minhas ideologias, mas gosto de contribuir com a minha parte no que diz respeito a sustentabilidade. Embora eu seja a favor da tradição do livro impresso, me fere pensar que estou a contribuir para a destruição de árvores com a publicação dos meus livros. Por isso acredito que ficará apenas no online, sem edição impressa".

Serviço

Como se tornar uma celebridade Filosofando a Imprensa

Autor: Fabiano de Abreu

Disponível em: Amazon (Worldwide 14 países)

Idioma: Português

Formato: e-book (Kindle EPUB)

Páginas: 102

ISBN: 978-65-81534-02-8

Editora: MF Press Global

Edição e redação: Hebert Neri

Projeto gráfico: Jennifer de Abreu

Revisão: Joana Freitas

Preço: R$ 99,00 (Amazon.com.br)

Link do livro: https://www.amazon.com.br/Como-tornar-uma-celebridade-Filosofando-ebook/dp/B0849NFYPS