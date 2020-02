Evite o coronavírus fortalecendo o seu sistema imunológico através da alimentação

Ainda não há vacina ou medicamentos contra o coronavírus, por isso a melhor defesa é proteger o seu sistema imunológico. O nutricionista Dr. Leone Gonçalves revela como a alimentação pode ajudar nesse sentido.

Reprodução / MF Press Global

Vivemos dias em que o mundo inteiro está preocupado com a ameaça de uma pandemia do coronavírus, que se originou na China, onde mais de 100 mil pessoas já foram infectadas, além do registro de casos pelo mundo todo, inclusive no Brasil, onde já existem 13 casos suspeitos. Como ainda não existem medicamentos ou vacinas contra isso, a busca por medidas preventivas e maneiras de evitar o contágio tem sido cada vez maior por parte da população.

Embora negligenciado por alguns, que pensam em fortalecer o sistema imunológico em primeiro lugar com medicações e vacinas, especialistas revelam que a resposta para um sistema imune mais forte e apurado pode estar na nossa mesa todos os dias: a alimentação. Segundo eles, estar com o sistema imunológico em dia pode reduzir bastante as chances de ser infectado.

O nutricionista Dr. Leone Gonçalves relata a importância diante deste cenário de emergência global de fortalecer o sistema imunológico e como a alimentação contribui para isso: "muitos de nós acabamos jogando contra nossas próprias defesas, ao levar uma vida de menos sono do que o recomendado, alimentação pobre em nutrientes, estresse, poluição e automedicação, o que infelizmente ainda é uma prática muito comum no Brasil. O nosso sistema imunológico é a principal defesa do corpo contra agentes infecciosos, como vírus, fungos, bactérias e até mesmo certos parasitas. Por isso, é importante cuidar da alimentação, pois as deficiências nutricionais podem diminuir a capacidade do nosso sistema imune de reagir e nos proteger".

Como se proteger do Coronavirus

Quando um caso como este acontece, onde a OMS (Organização Mundial da Saúde) se põe em alerta de uma pandemia, toda a sociedade se vê em uma situação de medo diante do desconhecido, procurando meios de se proteger. O Dr. Leone Gonçalves aponta que a melhor defesa é o fortalecimento do sistema imunológico: "Ainda não há uma vacina para o coronavirus e pouco se sabe sobre a doença. Logo, não há no momento melhor defesa contra essa ameaça do que um sistema imunológico ativo e em pleno funcionamento. E isto se consegue com o básico, que é dormir bem, respirando mais pelo nariz do que pela boca, que é o correto, já que as nossas narinas possuem um filtro, e incluindo no nosso dia a dia alimentos que contenham nutrientes importantes para melhorar a nossa resposta imune, como o: Zinco, Vitamina C, vitamina D em altas doses, selênio, glutamina e aminoácidos essenciais, melatonina, etc".

Dr Leone Gonçalves/Reprodução / MF Press Global

Alimentos que fortalecem o sistema imunológico

O Dr. Leone Gonçalves aponta alguns alimentos que, quando consumidos regularmente e em boa quantidade, podem ajudar a fortalecer o sistema imune:

Gengibre

O gengibre contêm propriedades anti-inflamatórias potentes que são excelentes no combate a infecções, fungos, vírus e bactérias. O estado inflamatório que ocorre no nosso corpo em resposta à infecções, diminuí em muito as defesas do sistema imunológico. Por isso o gengibre é uma ótima opção para fortalecer o nosso organismo.

Frutas Cítricas

A vitamina C é útil na prevenção de constipações e pode ajudar a diminuir a duração e gravidade de resfriados e episódios de gripe. Acredita-se que a vitamina C aumente a produção de glóbulos brancos, que tem papel essencial no sistema imunológico. Além disso, a vitamina C é considerada um potente antioxidante natural.

Citrínos populares que incluem vitamina C:

Laranjas

Tangerinas

Lima

Limão

Kiwi

Estes frutos estão cheios de nutrientes essenciais, incluindo folato, potássio, e vitamina C, que combatem infecções.

Frutos Secos

Os frutos secos (nozes, amêndoas, avelãs, ecan, caju, etc) são boas fontes de zinco, que é um dos minerais fundamentais para o bom funcionamento do sistema imune.

Alho

As propriedades do alho são resultado de uma forte concentração de compostos contendo enxofre, como a alicína.

Abacate

O abacate é uma excelente fonte de vitamina E, que é uma vitamina solúvel em gordura, que tem ação anti-inflamatória e estimulante do sistema imunológico. Além do abacate, também é encontrada em amêndoas e avelãs, grãos e vegetais de folhas verdes, como espinafre.

Chá Verde

Onde o chá verde realmente se destaca é nos seus níveis de epigalocatequina galato, ou EGCG, um poderoso antioxidante conhecido por melhorar a função imunológica.