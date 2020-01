Saiba quem são os 10 maiores criadores de conteúdo digital do Brasil

Reprodução / MF Press Global

As redes sociais e plataformas como o YouTube mudaram para a sempre a forma como comunicamos. Com o surgimento da figura do creator (criador de conteúdo para a internet), que atinge índices audiência muitas vezes mais significativa do que a TV, como Felipe Castanhari, Whindersson Nunes, Luccas Neto, Felipe Neto e tantos outros, o jogo virou e a mídia mainstream passou a prestar atenção nestes comunicadores que passaram de amadores e mais um rosto na multidão a influenciadores digitais cobiçados para estrelar campanhas de produtos e serviços.

Fred Furtado, fundador e CEO da Tubelab, empresa pioneira no segmento e principal analista deste novo mercado dos criadores de conteúdo e influenciadores, revela o porquê todos os olhos estão sobre os criadores de conteúdo: "os criadores de conteúdo nativos das redes sociais são um fenômeno de engajamento e tem conseguido fazer frente no que tange a alcance e aceitação popular a grandes nomes consagrados pela mídia tradicional, cantores, artistas, globais. Hoje não é preciso ter um programa na TV para alcançar o grande público. É a democratização da fama. Se você tem uma boa ideia e está disposto a trabalhar por ela na internet, é possível ter sucesso".

Fred Furtado/Reprodução / MF Press Global

O especialista elaborou uma lista com os 10 maiores criadores de conteúdo do Brasil e os números impressionantes que eles apresentam. Segundo Fred Furtado, o ranking feito pela Tubelab contempla apenas aqueles que produzem conteúdo nativamente para a internet: "Entende-se por "creators", produtores de conteúdos nativos nas redes sociais. Levamos em conta apenas o Instagram e o Youtube, canais e contas verificadas". Confira: