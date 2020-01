Conheça Richard Harary, brasileiro que fundou a maior loja de enxoval para bebês dos Estados Unidos

Reprodução / MF Press Global

Espírito visionário e empreendor. Essas são as caraterísticas que definem o empresário Richard Harary. Nascido em São Paulo, ele se mudou para a Flórida, nos Estado Unidos, com apenas 18 anos.

Os primeiros passos no empreendedorismo começaram ainda em 1997, quando o brasileiro abriu uma pequena loja de malas para conseguir obter o seu Green Card visto de residência permanente no país. Mas, para isso, a pequena loja deveria atingir o faturamento mínimo de US$ 200 mil/ano, o que ainda não havia acontecido.

Foi então que o espírito visionário entrou em ação. Com o objetivo de aumentar as vendas, Richard decidiu ir ao aeroporto oferecer um serviço de entrega de malas nos hotéis para os clientes. "Foi essa pequena ideia criativa que me permitiu quadruplicar meu faturamento e em pouco tempo me tornei o líder do seguimento", conta.

O crescimento da empresa foi exponencial. Em pouco mais de três anos, o empresário conseguiu um faturamento de aproximadamente $1.8 MM/mês. Sucesso que permitiu que ele pudesse até mesmo investir no mercado imobiliário estadunidense.

Oportunidade de negócio

Porém, a oportunidade de negócios que o transformaria em um dos maiores empresários brasileiros viria apenas com o nascimento de sua primeira filha. Ao começar a montar o enxoval, ele notou diversas carências no mercado. "Quando a minha primeira filha nasceu, tive contato com o outro lado do universo dos bebês: o lado de quem compra. Eu já tinha despachado mais de dez mil caixas com carrinhos de bebê, mas nunca tinha aberto nenhuma", conta.

A falta de lojas que oferecessem atendimento personalizado, fez com que Richard mergulhasse no universo dos bebês. Entre estudos de manuais, participação em feiras, cursos e teste de produtos, ele começou a venda de produtos infantis em 2008.

Logo, a loja Macrobaby começou a se expandir, ocupar depósitos cada vez maiores e oferecer serviços cada vez mais personalizados. "É com muito orgulho que hoje temos a maior loja do segmento, totalmente baseada no atendimento ao cliente. Geramos centenas de empregos e ajudamos muitos brasileiros que chegam nos Estados Unidos", orgulha-se.

Atualmente a MacroBaby é a maior loja da Flórida com mais de 40 mil artigos de 900 marcas disponíveis em um espaço de seis mil metros quadrados.

Conhecimento compartilhado

Com os feitos empresariais, Richard Harary foi reconhecido pela sociedade norte-americana e recebeu o Prêmio Empresarial Orlando. Hoje, o empresário é CEO do Grupo Marco Corp., holding detentora de dezesseis empresas voltadas a serviços que geram bem-estar para a família, presta consultoria, mentoria e ministra palestras sobre empreendedorismo.