DLK aposta na diversidade em nova campanha

DLK / MF Press Global

Mulheres reais e felizes com o seu corpo! Este foi o lema usado pela DLK, referência em moda fitness, para a nova campanha da marca. Com o slogan "vista felicidade", a coleção Happiness traz como proposta principal, peças que vão muito além de simples vestimentas, mas ferramentas de bem-estar e autoestima.

Carol Castro, Giovanna Lancellotti, Fabiana Karla e Lucy Ramos foram os nomes escolhidos para a campanha fotografada em São Paulo. Apostar em um time com características diferentes não foi por acaso. Segundo Arianny Vianna, diretora da marca, a empresa defende que a moda inclusive a fitness deve ser pensada para todos os tipos de mulheres. "A gente acredita que toda mulher é única e linda do jeito que é. E, mais do que isso, o look perfeito é aquele que te deixa feliz independente em do seu biotipo".

DLK / MF Press Global

Por meio das redes sociais, as atrizes comemoraram o resultado das fotos. O destaque ficou por conta de Lucy Ramos, que declarou ter se apaixonado por cada peça. "Elas têm tudo o que a gente precisa: beleza, diversidade, qualidade e, o mais importante, um preço bem acessível", escreveu no Instagram.

