Especialista ensina 7 passos para usar o marketing pessoal a seu favor

Reprodução / MF Press Global

Marketing pessoal é uma estratégia composta por ações que tem como objetivo qualificar a imagem de um profissional e seus serviços no mercado de trabalho e segundo especialistas não se resume apenas a preocupar-se com a aparência, mas também com a sua postura, comportamentos e networking.

O marketing pessoal tem sido muito usado para diferenciar e alavancar carreiras, transformando pessoas em marcas, mas muitos ainda não sabem usufruir e tirar benefícios desta ferramenta para conseguir se promover de forma eficiente e reverter seus talentos em lucros.

O especialista pós graduado em marketing Pedro Marinho Neto revela que esta ferramenta é fundamental para que os profissionais sejam vistos e se destaquem em meio a concorrência: "Marketing digital é estratégia de manifestar sua imagem. É através dessa ferramenta que se demonstra seu valor perante o mercado de trabalho, suas ações, competências, características e habilidades profissionais e pessoais. É uma ferramenta para seu próprio benefício, pois, pode ser a garantia do sucesso profissional do indivíduo. Isto faz a diferença entre profissionais dentro de uma mesma área, por exemplo", revela

Como usar o marketing pessoal a seu favor?

Pedro Marinho Neto elenca alguns dos atributos que precisam ser trabalhados para estabelecer uma estratégia eficiente de marketing pessoal:

1- Comunicação

A comunicação é o principal fator para o andamento da estratégia, pois seu potencial é expresso a partir dela, por meio da confiança, forma de expressão, bom diálogo e articulação de um bom discurso utilizando o português de maneira formal.

2- Sinceridade

É preciso ter muito cuidado para não se exaltar demais. Evite a "propaganda enganosa". Seja coerente, fale de suas qualidades mas com sinceridade.

3- Imagem pessoal

Um importante elemento para esse tipo de marketing é a imagem pessoal. Logo, a higiene e o vestuário contam grandes pontos na avaliação pessoal. Estar vestido de maneira formal própria para o ambiente de trabalho, manter sempre os cuidados com os cabelos, hálito agradável e postura adequada são imprescindíveis para a construção de uma boa imagem.



4- Seja Paciente

Marketing pessoal vai se constituindo aos poucos com dedicação e busca por crescimento, analise como você está refletido no mercado de trabalho, invista em sua marca pessoal, no que fará a diferença em sua carreira profissional.

5- Invista nos relacionamentos

O objetivo do Marketing Pessoal é potencializar os relacionamentos e ampliar o Network de forma consistente e sustentável.

6- Estudo e capacitação são a chave

O Marketing Pessoal conta com ferramentas e técnicas que podem ser aprendidas e aplicadas por qualquer pessoa que almeja posicionar sua carreira profissional de forma estratégica. Para isso é preciso compreender que o Marketing Pessoal vai muito além de apenas uma boa apresentação pessoal, é preciso investir constantemente na formação e no autodesenvolvimento (graduação, pós graduação) de forma a ter consistência e conteúdo que agregue valor aos seus clientes ou empresas na qual atue.

7- Use o poder da internet

Em pleno século 21, é mais do que necessário manter o convívio nas redes sociais. Use o poder das redes sociais com sabedoria, tenha um plano e uma estratégia com metas possíveis. É preciso também aliar a todo o poder da rede mundial de computadores o bom senso, mantendo algumas medidas para que não haja exposições indevidas focando sempre o desenvolvimento da imagem pessoal.