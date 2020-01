Confira a milagrosa receita do zero tudo com açaí

Reprodução / MF Press Global

O açaí, seja em sua versão tradicional, como é servido nos estados do norte do país, de onde é originário, ou servido doce como se costuma consumir no sul e sudeste brasileiro, é um dos alimentos mais apreciados pelos brasileiros, sendo consumido não somente por esportistas, que buscam mais energia para os seus treinos, mas fazendo parte do cardápio de todo mundo.

Além de ser saboroso, os benefícios que esta fruta típica do norte do país traz à saúde são muitos. Graças à sua alta concentração de antioxidantes com foco para as antocianinas, responsáveis por sua cor arroxeada o açaí reduz a ação danosa dos radicais livres que aceleram o desgaste das células, retardando o envelhecimento, regulam o funcionamento dos intestinos, combatem o colesterol ruim, protege o sistema cardiovascular, previne infecções e dão bastante energia, entre muitos outros efeitos positivos para o corpo.

Para quem adora açaí, mas tem receio de ganhar peso pelo fato da fruta ser bastante calórica, existe disponível no mercado, desenvolvido pela Jah do Açai, o açaí zero, que está sendo chamado popularmente de "açaí zero tudo": zero açúcar, zero glúten, zero lactose e reduzido em calorias: "o nosso açaí mantém o sabor delicioso que as pessoas tanto gostam e é desenvolvido somente com ingredientes naturais e selecionados, sem adição de produtos químicos e açúcares", revela Carlos Henrique Siqueira, CEO da Jah do Açaí.

Reprodução / MF Press Global

Aproveitar os benefícios do açaí sem culpa é considerado quase um milagre por muitos que buscam o consumo regular da fruta como forma de melhorar a saúde geral e a qualidade de vida, de olho dos benefícios à saude que o açaí representa: "a versão zero do açaí oferece algo como 45 calorias por uma porção de 200ml, que representa aproximadamente seis colheres de sopa do produto, e pode ser combinado com frutas como banana, kiwi e morango e cereais como aveia e granola ou castanhas e nozes", afirma Carlos.

Conheça a receita Zero Tudo feita com açaí:

200g de iogurte zero

Polpa de açaí zero

2 bananas

150g de granola sem açúcar

Gelo

Stévia (opcional)

Mel (opcional)

Modo de Preparo

Bata o açaí e o iogurte zero no liquidificador com 1 banana (use a banana congelada para ficar mais cremoso), 100 g da granola e 5 pedras de gelo. Acrescente mais granola, se preferir mais cremoso.

Retire do liquidificador a mistura e coloque em um pote.

Corte a outra banana em rodelas e decore com o restante da granola.

Acrescente um morango para decorar (opcional).

Você pode acrescentar 10 gotas de stévia ou um fio de mel, caso ache necessário.