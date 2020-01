Premiado filmmaker brasileiro é o escolhido para casamento em castelo na Inglaterra

Guilherme Coelho já dirigiu clipe de Luan Santana e agora foi escolhido entre cineastas do mundo inteiro para filmar casamento em castelo em Yorkshire na Inglaterra

O filmmaker brasileiro Guilherme Coelho foi escolhido entre profissionais do mundo todo como cinegrafista oficial de uma luxuosa cerimônia de casamento do casal de ingleses Alex e Tom, que trocaram votos em um castelo no condado de Yorkshire, na Inglaterra e que contou com um incrível afterparty que aconteceu em Málaga, na Espanha.

Guilherme Coelho / MF Press Global

Conhecido pela irreverência e originalidade nas produções audiovisuais, Guilherme chamou a atenção dos noivos, que fizeram questão de o trazer do Brasil com sua equipe para documentar tudo: "Esta foi uma das maiores experiências que tivemos ate então. Esse casal de ingleses nos contratou para o casamento na Inglaterra e também para um after na Espanha, pensa na loucura. De quebra eles ainda tinham um Malamute igual ao meu, que parava a cerimônia para falar. Foi incrível".

As imagens da cerimônia e das comemorações impressionam pela grandiosidade e foram divulgadas no canal do YouTube da Rabbit Films, sua produtora realiza gravações ao redor do mundo, em lugares como Tailândia, Indonésia, Havaí, Ibiza, Cancún, Miami, Istambul, Paris, Mykonos e outros, somando mais de 35 destinos internacionais.

Guilherme Coelho / MF Press Global

Guilherme é endorsee de grandes marcas como a Sony e a DJI e tem sido considerado um dos principais profissionais do audiovisual da atualidade no Brasil, o que tem se destacado mundo afora, recebendo prêmios, como o de filme do ano em 2014. Anos atrás, o filmmaker foi o responsável pela direção e edição do clipe "Chuva de Arroz", do cantor Luan Santana.