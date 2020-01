Saiba quais são os filmes mais aguardados dos cinemas em 2020

Reprodução / MF Press Global

O ano de 2020 já promete começar com tudo. Muitas continuações de sucessos de bilheteria e novos e promissores blockbusters estão à caminho usando o que há de mais avançado na tecnologia.

O diretor de arte digital e cinéfilo Fernando Rodrigues de Oliveira, conhecido como Fernando 3D, revela o que podemos esperar: "o ano promete ser um dos mais ativos da indústria do cinema de todos os tempos, mesmo após um 2019 intenso com lançamentos astronômicos como Vingadores: Ultimato".

Confira as novidades que estão à caminho e as dicas do diretor Fernando 3D:

Janeiro

Frozen 2

Frozen 2 chegará aos cinemas brasileiros no dia 2 de janeiro de 2020. O grande brilho e jóia da coroa da animação na Disney ainda continua sendo Frozen. Com polêmicas ou não, o sucesso de Frozen ainda é enorme. A continuação é muito aguardada principalmente pelo público infanto-juvenil.

Jumanji Próxima Fase

O filme chega aos cinemas do Brasil dia 16 de janeiro de 2020. A continuação traz de volta o sucesso que foi o primeiro filme. Porém prevejo filme com muito mais efeitos especiais, nada revolucionário, e com lançamento em 3D. Esse é o tipo de filme Sessão da Tarde para a criançada.

Dolittle, o Filme

Com Robert Downey Junior no elenco, o filme que estreia em 16 de janeiro de 2020 promete ser um show de efeitos especiais e computação gráfica. Pra quem ama CG ou VFX (como queiram chamar) será um prato cheio.

João e Maria: Caçadores de Bruxas 2

O filme que estreia em 30 de janeiro de 2020 nos cinemas brasileiros traz os famosos irmãos barra-pesada João (Jeremy Renner) e Maria (Gemma Arterton) que se deparam com mais uma aventura perigosa, em que enfrentam novas bruxas e outros seres sobrenaturais que ameaçam o dia a dia das pequenas vilas da região.

Bad Boys Para Sempre

Com estreia prevista para 30 de janeiro de 2020, "Bad Boys Para Sempre" marca o retorno da dupla Martin Lawrence e Will Smith. A dupla explosiva que está há mais de 10 anos sem aparecer nas telonas.

Fevereiro

Sonic the Hedgehog

Para os amantes nostálgicos de games, enfim vai ser lançado também o filme do Sonic. Um clássico dos Games nas telonas do cinema, muito aguardado pelos gamers. O destaque especial vai para além dos efeitos especiais e a computação gráfica, com a atuação de Jim Carrey como Dr. Robotinik (Doctor Eggman).

Inicialmente marcada para 8 de novembro deste ano, a estreia só acontecerá em 13 de fevereiro de 2020 já que o visual de Sonic passou por mudanças depois de reclamações dos fãs após o lançamento do trailer oficial.

Fernando 3D/Reprodução / MF Press Global

Kingsman 3

Um filme para quem gosta de efeitos especiais combinados com lutas mirabolantes e dinâmicas. Vem aí o terceiro filme da franquia Kingsman. Talvez este seja ainda mais sanguinário do que os anteriores. Esse filme promete. A estreia está prevista para 12 de fevereiro na Europa e Estados Unidos mas ainda sem confirmação para o Brasil.

Março

Mulan e G.I. Joe

Em março também tem Mulan e G.I. Joe. Aposto todas as minhas fichas que o maior sucesso do mês de março com certeza vai ser Mulan. O filme não tem nada demais, no entanto o enredo do filme é bem sólido, com bons argumentos, e vão além das artes gráficas, fazendo com que a crítica especializada espere mais de Mulan do que qualquer outra estreia do mesmo mês.

Abril

"007 Sem Tempo Para Morrer"

Em Abril, teremos novamente, Daniel Graig como 007, o mesmo Daniel Graig que disse que não iria mais fazer o papel. Mas no fim ele tem que agradecer a esse papel, que alavancou sua carreira e o fez muito rico.

Viúva Negra

E em Abril também teremos Marvel. A Viúva Negra irá atacar novamente. A atenção nesse filme é para saber como a Marvel irá se sair com com esse filme, já que a Romanoff, se sacrificou para ter a pedra da Alma e assim completar a manopla e salvar o mundo das garras do "inevitável" Thanos.

Junho

Mulher Maravilha 1984

A sequência do primeiro filme da Mulher-Maravilha será ambientada nos EUA e tratá novamente Gal Gadot como protagonista. A sinopse de Mulher-Maravilha 1984 não foi revelada, então é difícil saber o que esperar em termos de trama. O que foi revelado, no entanto, é que ele será ambientado nos anos 1980 porque a diretora Patty Jenkins quis que o filme se passasse no auge da década.



No novo filme a heroína também aparecerá com um novo uniforme, uma armadura dourada.



A previsão de estreia é 4 de junho de 2020.

Novembro

Godzilla Vs Kong

Os dois monstros gigantes irão se enfrentar, cara a cara. No entanto ainda tenho duvidas se irá emplacar. Não pelos efeitos especiais, mas sim por causa do enredo, que parece não ter nada de novo e o assunto estar esgotado. Aprendemos com Projeto Gemini que não importa a melhor tecnologia que você pode usar no filme. Se o enredo for ruim, ele não tem chances alguma.

O filme, que inicialmente estrearia em março de 2020, teve sua estreia adiada para 20 de novembro de 2020.