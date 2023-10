430

Melles vai ministrar uma palestra sobre "Os desafios das MPEs: Perspectivas econômicas e Simples Nacional" Divulgação/Sebrae - 18/7/20 O ex-presidente do Sebrae nacional e seis vezes deputado federal Carlos Melles vai participar nesta semana da 2ª edição do evento "Imersão Indústria", realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) no Minascentro, em Belo Horizonte, entre os dias 23 e 26 de outubro.

Melles vai ministrar uma palestra na terça-feira, de 9h às 10h30, sobre "Os desafios das MPEs: Perspectivas econômicas e Simples Nacional". No encontro, ele vai falar sobre os desafios históricos da indústria no Brasil, tendências dos pequenos negócios, motor da economia mineira, Simples Nacional, catalisador do crescimento e empreendedorismo no país.

A abertura da Imersão Industria 2023 acontece nessa segunda-feira (23/10), às 18h30, com a presença do vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), do presidente da ArcelorMittal Brasil, Jefferson de Paula, e do presidente da Fiemg, Flávio Roscoe.

De acordo com a instituição, o objetivo do evento é compartilhar conhecimento, gerar conexões e oportunidades de negócios e parcerias por meio de mesas redondas, palestras e painéis.