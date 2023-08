SIGA NO

Fachada do prédio onde funciona a 123 Milhas Gladyston Rodrigues/Em/D.A.Press Funcionários da 123Milhas relatam demissões em massa nesta segunda-feira (28/8). Um trabalhador, que não quis se identificar, disse à reportagem que ele e seus colegas de equipe receberam a notícia do desligamento hoje, quando foram trabalhar. Alguns se reuniram em frente à sede da empresa em Belo Horizonte. Eles dizem que as demissões estão sendo realizadas em grupo.





Se essas demissões são temporárias ou em definitivo, Clara não sabe. Ela diz o que a empresa informou: “Eles só disseram que a gente poderia contar com eles quando precisasse”, afirma. A empresa informou, também, que vai pagar as rescisões de contrato.

Alguns relataram as demissões por meio das redes sociais. É o caso da analista de projetos, Paloma Carvalho, que comentou o seguinte. "Nós, funcionários da 123Milhas, fomos pegos de surpresa com o aviso de demissão geral (...) Não vou me prolongar muito, o sentimento é de consternação e incredulidade", diz.

Thaynara Andrade comenta: "O dia amanheceu com muitas demissões na 123Milhas e estou entre os afetados. Meu sentimento é de que fiz o meu melhor e saio com a sensação de dever cumprido! Gratidão a todos os colegas que trabalhei nesse período pelas amizades e ensinamentos", agradece a ex-funcionária da agência de viagens.

A 123Milhas explicou, em nota, que há um plano de reestruturação interna, com redução do tamanho da equipe para se adequar ao novo contexto da empresa no mercado. "Essa difícil decisão faz parte das medidas para mitigar os efeitos da forte diminuição das vendas. A empresa está trabalhando para, progressivamente, estabilizar sua condição financeira", diz a nota.





A empresa Hotmilhas, pertencente ao mesmo grupo da 123Milhas, suspendeu temporariamente os serviços de compra e venda de milhas . Ao entrar no site da empresa, o consumidor encontra uma mensagem na tela: “Atenção! As compras de milhas estão temporariamente suspensas”.

Pacotes de viagens





A advogada Luciana Atheniense considera que a empresa desrespeitou o código de defesa do consumidor ao compensar o cancelamento do serviço apenas com vouchers de viagem. O consumidor que quer recuperar o prejuízo na Justiça pode seguir os procedimentos descritos aqui.