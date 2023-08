430

Para além dos acréscimos, outro fator é a diferença de preços entre a gasolina e o álcool Jair Amaral/EM/D.A Press



Com o anúncio de aumento dos preços de combustíveis feitos pela Petrobras nessa terça-feira (15), o consumidor localizado em Belo Horizonte já começa a sentir os efeitos desse acréscimo na hora de abastecer os veículos.





Esses foram os primeiros aumentos após a implantação da nova política de preços da Petrobras. A justificativa da empresa é de que os preços do petróleo se consolidaram em outro patamar e que as operações da petrolífera estão no limite de sua otimização, o que inclui a realização de importações complementares.









A reportagem do Estado de Minas conversou com o gestor do Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, para entender esse cenário e questionar se, diante dessa diferença de preço entre os combustíveis, é vantajoso abastecer com álcool.





"Está bem mais vantajoso. A gente está percorrendo as ruas e hoje a gente já achou postos em BH cobrando R$ 5,99 na gasolina comum. O consumidor, nesse momento, que não abasteceu ontem com preço viável, ele deve optar sim pelo álcool agora", afirmou.





Reflexo do aumento: gasolina sobe até R$ 0,45 nos postos de Belo Horizonte Essa vantagem econômica se dá no conceito da paridade entre os preços da gasolina e do álcool. Quando o preço do etanol estiver abaixo de 70% da gasolina, abastecer com álcool tende a ser mais vantajoso. Para descobrir o percentual, basta dividir o preço do litro de gasolina pelo do álcool. Se o resultado for menor que 0,7, é vantajoso usar o álcool.

No entanto, Feliciano traz um outro fator que pode afetar os preços dos combustíveis em Belo Horizonte nos próximos dias. Devido a essa maior viabilidade de se abastecer com etanol, pelo preço "mais em conta", o gestor do Mercado Mineiro indica que pode haver alguns ajustes no preço do álcool.





"O consumidor, naturalmente, vai pro etanol, porque está vendo que é muito mais viável. E aí, vai aumentar o consumo do etanol, pelo menos, momentaneamente. Vai ter uma demanda muito grande pelo etanol agora e pode ser que o etanol suba de preço", finalizou.