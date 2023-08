430

No posto na Avenida Niquelina, Região Leste da capital mineira, os clientes relataram a mudança quase imediata Jair Amaral/ EM/ D.A Press O aumento no preço da gasolina já começou a ser sentido no bolso dos consumidores de Belo Horizonte. Embora o anúncio da Petrobras esteja válido somente a partir de desta quarta-feira (16/8), diversos postos alteraram o custo do litro do combustível nesta terça-feira (15/8).



O Estado de Minas esteve nas ruas ao longo da manhã e início da tarde para conferir o novo valor, de R$ 5,59 por litro, na maioria dos locais.





Já o diesel, aumentará o preço médio de venda para as distribuidoras em R$ 0,78, chegando a R$ 3,80 por litro. O reajuste representa 26%. No início da manhã, a Petrobras anunciou que reajustará os preços da gasolina e do diesel. Segundo a Agência Brasil, a gasolina A, produzida pelas refinarias de petróleo e entregue diretamente às distribuidoras, terá o preço médio aumentado em R$ 0,41 por litro e será vendida às distribuidoras por R$ 2,93. O aumento é de cerca de 16%.Já o diesel, aumentará o preço médio de venda para as distribuidoras em R$ 0,78, chegando a R$ 3,80 por litro. O reajuste representa 26%.





"Pesa no bolso", diz o motorista Mauro Ernani Jair Amaral/ EM/ D.A Press No Posto JBretas, na Avenida Niquelina, Região Leste da capital mineira, clientes relataram que na semana passada, o litro de gasolina estava R$ 4,99. No domingo (13/8), mudou para R$ 5,19 e, no fim da manhã de hoje, já estava R$ 5,59. A variação foi de 12.02% em menos de uma semana.



"Esse aumento vai impactar no transporte e preço dos alimentos, isso que me preocupa. Pesa no bolso, porque eu gasto um tanque por semana, são quatro mensais", diz o motorista Mauro Ernani.





Outros postos que concretizaram a mudança estão localizados na Avenida Nossa Senhora do Carmo, Região Centro-Sul; na Rua José Rodrigues Pereira, Região Oeste; na Avenida Antônio Carlos, Região da Pampulha e Rua Anapurus, Região Nordeste da cidade. A reportagem entrou em contato com todos para entender a motivação do aumento, porém, não obteve retorno.









"O custo de reposição de estoque nas refinarias da estatal, que passam o combustível às distribuidoras é imediato, mas fica a cargo do empresário decidir se repassa o valor", disse o Minaspetro, por meio de nota. Pela manhã, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Minas Gerais (Minaspetro) afirmou que apesar de o aumento ser imediato para as distribuidoras, não era possível prever quando a alta chegará nas bombas.