A ideia é impulsionar a inovação e permitir uma interação mais personalizada entre empresas e consumidores Reprodução/Pixabay



Um congresso realizado em Belo Horizonte está discutindo Robotic Process Automation (RPA) no Brasil, abordagem que está se tornando cada vez mais popular em diversos setores. A ideia é impulsionar a inovação e permitir uma interação mais personalizada entre empresas e consumidores.

O congresso é realizado no Hotel Mercure Lourdes, na Região Centro-Sul da capital mineira. O conteúdo apresentado no evento tem como objetivo abordar os modos com que as empresas do setor estão utilizando e implementando essas tecnologias na melhora da prestação de serviços, aumento da produtividade e redução dos custos.