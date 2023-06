430

Acréscimo será pago a partir da parcela mensal deste mês. MDAS/Divulgação

A atualização do programa Bolsa Família inclui um aumento de R$ 50 no Benefício Variável Familiar, destinado a auxiliar famílias com gestantes, crianças de 7 anos ou mais e adolescentes de 12 a 18 anos incompletos. O acréscimo será pago a partir da parcela mensal deste mês para os beneficiários da Variável Familiar. Com isso, o total pago às famílias alcança R$ 600, com um adicional de R$ 150 por mês para cada criança com até 6 anos de idade.









Para serem beneficiadas, as famílias devem ter uma renda per capita mensal de até R$ 218 por integrante. Além disso, é necessário que os dados estejam atualizados no Cadastro Único, que crianças e adolescentes frequentem a escola e que gestantes façam o acompanhamento pré-natal. A atualização das carteiras de vacinação também é obrigatória.