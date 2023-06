430

Na última semana, uma subcomissão permanente foi instalada na Comissão de Trabalho da Câmara para acompanhar casos de trabalho análogo à escravidão Antônio Cruz/ Agência Brasil Após conquistar vitórias no Congresso recentemente, a bancada ruralista se concentra no projeto de lei PLS 432/2013, que propõe mudanças no combate ao trabalho escravo. O projeto, apresentado em 2013, está no foco dos parlamentares ligados ao agronegócio e aborda, entre outras questões, a possibilidade de expropriação de propriedades rurais e urbanas onde ocorra exploração de trabalho escravo.





O PLS 432/2013 surgiu em uma comissão mista, composta por deputados e senadores, como uma tentativa de regulamentar a Emenda Constitucional 81, que trata do trabalho escravo. Especificamente, o projeto propõe alterar o art. 149 do Código Penal, que aborda o combate ao trabalho escravo contemporâneo.





A proposta busca excluir as condições degradantes de trabalho e a jornada exaustiva como elementos característicos de trabalho análogo ao de escravo. Com essa mudança, apenas nos casos de trabalho forçado e servidão por dívida o empregador poderia ser responsabilizado por trabalho escravo.





Segundo a bancada ruralista, ao retirar da legislação os termos 'jornada exaustiva' e 'condições degradantes de trabalho', a lei não deixaria espaço para múltiplas interpretações, garantindo maior segurança jurídica e transparência no processo. A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) considera o projeto meritório, pois visa eliminar incertezas e assegurar os direitos de trabalhadores e empregadores.





Enfrentando derrotas recentes, como a flexibilização da proteção da Mata Atlântica e a aprovação do marco temporal das terras indígenas, a bancada ambientalista busca se organizar para resistir à ofensiva dos ruralistas. Na última semana, uma subcomissão permanente foi instalada na Comissão de Trabalho da Câmara para acompanhar casos de trabalho análogo à escravidão, com o objetivo de debater projetos de lei que aumentem as penalidades para quem comete esse crime.





De janeiro a maio deste ano, 1.201 pessoas foram resgatadas em condições análogas à escravidão no Brasil, de acordo com dados do Ministério do Trabalho. Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo foram os estados com maiores índices. Em 2022, 2.575 trabalhadores foram resgatados nessas condições, e de 20 estados fiscalizados, 16 apresentaram casos.





Um relatório do Ministério do Trabalho apontou que a maior parte das pessoas resgatadas era composta por homens entre 30 e 39 anos. Em 2022, foram encontrados 148 migrantes em condições análogas à escravidão, o dobro em relação a 2021. No Código Penal Brasileiro, a pena para quem comete o crime de trabalho análogo à escravidão é de 2 a 8 anos de prisão e multa, além da punição correspondente à violência praticada contra os trabalhadores.