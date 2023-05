430

Bernard Arnault é presidente do grupo de luxo LVMH e homem mais rico do mundo GEOFFROY VAN DER HASSELT O Tesouro dos Estados Unidos enfrenta uma situação preocupante, com seus níveis de caixa em queda, enquanto o país aguarda a votação do acordo bipartidário para elevar o teto da dívida nacional, prevista para quarta-feira, dia 31.



Conforme informações divulgadas pela CNN, o governo dos EUA tinha apenas US$ 38,8 bilhões em caixa em 25 de maio, uma cifra bem inferior aos mais de US$ 200 bilhões do início do mês e próxima ao limite mínimo de US$ 30 bilhões. Isso significa que 31 bilionários, de diferentes países, possuem mais recursos financeiros que o próprio governo americano.





De acordo com o ranking de bilionários da Bloomberg, esses 31 bilionários têm patrimônios estimados em mais de US$ 38,8 bilhões. No topo da lista está Bernard Arnault, presidente do grupo de luxo LVMH e homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 193 bilhões. Em seguida, estão Elon Musk, da Tesla e SpaceX (US$ 185 bilhões), Jeff Bezos, da Amazon (US$ 144 bilhões), Bill Gates, fundador da Microsoft (US$ 126 bilhões) e Larry Ellison, da Oracle (US$ 116 bilhões).





A crise do teto da dívida dos EUA é um tema de grande importância. O presidente Joe Biden e o líder da Câmara, Kevin McCarthy, chegaram a um acordo em 28 de maio sobre o aumento do teto da dívida do país e estão trabalhando para garantir votos suficientes, tanto de republicanos quanto de democratas, para que a proposta seja aprovada. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou que, caso a medida não seja aprovada, o Tesouro pode ficar sem recursos para cumprir as obrigações do governo a partir de 5 de junho.





As autoridades estão se esforçando para votar o projeto antes dessa data-limite, a fim de evitar que a maior economia do mundo fique impossibilitada de honrar seus compromissos e entre em default (calote). O índice de bilionários da Bloomberg, atualizado em 29 de maio, lista os 31 bilionários com mais dinheiro que o governo dos EUA, incluindo nomes como Warren Buffett, Mark Zuckerberg e Carlos Slim, com patrimônios variando de US$ 40,1 bilhões a US$ 193 bilhões, envolvendo setores como tecnologia, consumo, energia, varejo e indústria.