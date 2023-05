SIGA NO

A Tesla, empresa de veículos elétricos liderada por Musk, anunciou, em abril, seus planos de construir uma nova fábrica de baterias em Xangai HECTOR RETAMAL Nesta terça-feira (30/5), Elon Musk, presidente da Tesla e bilionário americano, encontrou-se com Qin Gang, ministro das Relações Exteriores da China, em Pequim. O encontro foi divulgado pelo governo chinês em um comunicado oficial. Qin afirmou a Musk que a China está empenhada em criar um ambiente de negócios aprimorado, voltado ao mercado, fundamentado no Estado de Direito e de caráter internacionalizado, destinado a empresas estrangeiras, conforme o comunicado.





Essa é a primeira visita de Musk ao país asiático desde o início da pandemia de covid-19. A Tesla, empresa de veículos elétricos liderada por Musk, anunciou, em abril, seus planos de construir uma nova fábrica de baterias em Xangai. Essa será a segunda instalação da Tesla na cidade, sucedendo a chamada Gigafactory, cuja construção teve início em 2019.





Durante o encontro com o ministro Qin Gang, Elon Musk declarou que a Tesla tem interesse em expandir seus negócios na China, de acordo com informações do Ministério das Relações Exteriores chinês.