430

A empresa já havia alcançado esse valor em janeiro de 2022. Nicholas Kamm/AFP

A Apple vive um momento de alta contínua em 2023, aproximando-se novamente do marco histórico de US$ 3 trilhões (aproximadamente R$ 14,9 trilhões) em avaliação de mercado. Suas ações subiram 35% este ano, adicionando quase US$ 690 bilhões em valor de mercado, graças à receita estável e aos enormes fluxos de caixa gerados pela venda do iPhone. A empresa já havia alcançado esse valor em janeiro de 2022, mas não conseguiu manter-se acima dele.





Patrick Burton, gerente de portfólio da MainStay Winslow Large Cap Growth Fund, que possui cerca de 4,5 milhões de ações da empresa sediada em Cupertino, Califórnia, afirmou que nunca imaginou uma empresa dessa magnitude nem com capacidade de gerar mais de US$ 100 bilhões em fluxo de caixa livre anual. A Apple e outras gigantes da tecnologia se destacaram no mercado em 2023, com investidores buscando empresas de maior escala diante dos riscos de recessão, falências bancárias e impasse sobre o teto da dívida dos EUA.





Apesar do desempenho impressionante, há um debate crescente sobre a avaliação da Apple. A ação, negociada a 28 vezes os ganhos projetados, encontra-se em terreno elevado para uma empresa de tecnologia cuja receita deve diminuir neste ano. Os resultados da Apple neste mês superaram as expectativas, impulsionados pela recuperação do iPhone e pelo crescimento do negócio de serviços. A empresa também aumentou seus dividendos e anunciou planos de recompra de ações no valor de US$ 90 bilhões.





Sylvia Jablonski, diretora executiva da Defiance ETFs, acredita que a Apple provavelmente terá bom desempenho em ambientes de busca por maior ou menor risco. Ela destaca as oportunidades de crescimento da empresa, os dividendos pagos, as recompras de ações e o balanço sólido como atrativos para os investidores. No entanto, Sal Bruno, diretor de investimentos da IndexIQ, alerta que a influência crescente da Apple nos índices de ações pode representar um risco mais amplo para os mercados caso haja reversão no rali.