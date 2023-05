Hidratar cabelo e fazer barba estão até 27% mais caros nos salões de BH

O preço dos cortes masculinos chegaram a variar em 800% nas barbearias de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Os serviços de salões de beleza femininos e masculinos estão mais caros este ano, na comparação com maio do ano passado, em Belo Horizonte. Pesquisa do site Mercado Mineiro aponta que a maior alta foi registrada na hidratação dos cabelos e barba, que subiram 27% no período. O levamento foi feito entre 10 e 12 de maio em 36 salões da capital mineira.

Razões para a grande variação de preços

Além da alta de preços, o Mercado Mineiro apurou uma diferença de até 800% nas tabelas entre um estabelecimento e outro, caso do corte de cabelo masculino, que pode custar de R$ 20 a R$ 180.

O economista Feliciano Abreu, coordenador do site de pesquisa, explica que a grande diferença encontrada no valor do corte masculino é devido à estrutura, localização e qualidade dos prestadores de serviço.





“Existem barbearias que são normais e mais simples, e existem as novas, que viraram um bar boutique, uma coisa mais sofisticada. Isso acaba interferindo no preço. Também depende muito da habilidade do profissional, porque essa expertise interfere bastante no preço”, diz.





O economista ainda destaca a barba, que vem sendo muito demandada e teve um aumento quase quatro vezes maior do que o corte de cabelo, que subiu em um ano 6,93%.



“Um detalhe interessante que você pode ver na barba, de um tempo para cá, os homens estão usando mais barba, e muitos vão na barbearia para fazer um corte mais específico, isso gera um aumento de preço. Subiu bem mais até que o corte de cabelo masculino”, termina.





O empresário que trabalha no ramo há quase 10 anos, Diego Costa, dono de uma barbearia com o mesmo nome, localizada na Região do Barreiro, acredita que a diferença de preço nos cortes esteja mais ligada à localização, e não à qualidade do serviço ou estrutura, como investimentos de barbearias bar boutique, como apontou Feliciano.

“Não creio que isso interfira tanto no valor do corte em si. Aumenta o faturamento da barbearia, não o valor do serviço. Se você for nos bairros, os valores são meio que padrão, dependendo da localização do bairro”, comenta.





De acordo com ele, na região de maior poder econômico do Barreiro, os cortes estão entre R$ 30 e R$ 40. Já nas comunidades da mesma região, estão na casa de R$ 18 a R$ 25. No Buritis, bairro nobre da cidade, os cortes estão entre R$ 45 e R$ 60, o que, para Diego, epxlica como o valor varia pelo local onde está situado o estabelecimento.





Diego destaca ainda que os homens estão procurando mais serviços, além de corte e barba, e que isso pode estar influenciando no aumento geral de preço nos serviços relacionados a salão de beleza. “Eles estão fazendo hidratação, limpeza de pele, botox capilar, progressiva e barboterapia”, explica.

Maiores altas nos serviços de salão

Hidratação subiu de R$ 81,43 para R$ 103,70, um aumento de 27%.

Barba subiu de R$ 26,15 para R$ 33,27, um aumento de 27%.

Escova subiu de R$ 42,00 para R$ 51,25, um aumento de 22%.

Corte feminino subiu de R$ 83,62 para R$ 91,07, um aumento de 8,91%.

Manicure e pedicure subiu 7%, indo de R$ 43,76 para R$ 46,93.

Corte masculino subiu de R$ 48,39 para R$ 51,74, um aumento de 6,93%.

Tintura subiu de R$ 109,96 para R$ 115,93, aumento de 5,43%.

Variação de preços entre estabelecimentos