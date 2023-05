Tarifas de embarque em Confins e no Galeão ficam mais caras

As tarifas de embarque nos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tiveram aumento significativo, conforme portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (15/5).



No Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, a tarifa de embarque doméstico será reajustada para R$ 41,80, enquanto a de embarque internacional passará a custar R$ 54,47.



Já no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais, as tarifas de embarque sofrerão alterações para R$ 30,40 no caso de voos domésticos e R$ 53,84 para voos internacionais.



Estes aumento nas tarifas impactará diretamente os passageiros que utilizam esses aeroportos, e as novas tarifas entrarão em vigor a partir desta segunda.