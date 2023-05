IPVA 2023: começa hoje (15/05) a a escala de vencimento da 3ª parcela em MG

Começa nesta segunda-feira (15/5) a a escala de vencimentos da terceira parcela do IPVA 2023 em Minas Gerais (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) A escala de vencimento da terceira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em Minas Gerais começa nesta segunda-feira (15/5). Os motoristas que possuem veículos com placas terminadas em 1 e 2 devem efetuar o pagamento hoje. Os de 3 e 4 até amanhã (16/5), assim por diante, até sexta-feira (19/5), data destinada aos donos de veículos de placas finais 9 e 0.





Tabela escala de vencimentos da terceira parcela do IPVA 2023 (foto: SEF/Divulgação)

O não pagamento ou a quitação do imposto com atraso gera multa de 0,3% ao dia, até o dia 30, e 20% após esse período, além dos juros (Taxa Selic acumulada do mês posterior ao vencimento até o mês do pagamento).

Pagamento

O pagamento pode ser feitos de três formas:

Nos caixas ou terminais de autoatendimento dos bancos credenciados.

Casas lotéricas.

Via PIX, acessando o QR Code gerado no DAE, que deve ser emitido, exclusivamente, no site da Secretaria de Estado de Fazenda, na área do IPVA, e escolher a opção "Emissão da Guia do IPVA".

Bancos credenciados

Banco do Brasil

Itaú

Bradesco

Mercantil do Brasil

Santander

SICOOB

Caixa Econômica Federal

Fique esperto com golpes

A Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) alerta que criminosos estão criando sites falsos imitando o leiaute da página oficial, com o objetivo de aplicar golpes utilizando, principalmente, o PIX.





Por isso, reitera que para emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) ou para fazer o pagamento via Pix, o contribuinte não deve acessar sites sugeridos nos navegadores de busca nem links enviados por aplicativos de mensagens ou e-mail.





A forma de acesso mais segura é digitar o endereço do site oficial e observar se o destinatário do pagamento é o Estado de Minas Gerais.

Arrecadação

O balanço dos pagamentos do IPVA 2023 efetuados até 30 de abril aponta uma arrecadação de R$ 6,4 bilhões, o que representa 62% do total esperado de receita com o tributo, que é R$ 10,3 bilhões.

