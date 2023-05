Criminosos exploram processos seletivos online e roubam dados

O aumento dos processos seletivos on-line tem sido acompanhado por uma crescente onda de golpes virtuais, onde criminosos se aproveitam da busca por emprego para roubar informações pessoais. Esses golpistas utilizam links suspeitos e mensagens enviadas por celular, atraindo vítimas com falsas ofertas de emprego e números de telefone 0800 fraudulentos.





De acordo com o IBGE, aproximadamente 8,5 milhões de brasileiros estão desempregados, em busca de oportunidades de trabalho ou recolocação profissional. A pandemia e a crise econômica têm agravado essa situação. Nesse contexto, os cibercriminosos encontraram um novo alvo: os processos seletivos online.





Um estudo realizado pela PSafe, laboratório de cibersegurança, revelou que nos primeiros cinco meses deste ano, foram detectadas 346.196 tentativas de golpes envolvendo falsas ofertas de emprego na internet.





Empresas que se tornam vítimas de anúncios falsos devem agir rapidamente, divulgando uma nota de esclarecimento em seus canais de comunicação e criando uma força-tarefa com sua área de gestão de crise. Também é importante enviar representantes ao local indicado no anúncio falso para coletar informações e alertar as pessoas presentes sobre o ocorrido.





Para aqueles que buscam emprego, é recomendável pesquisar diretamente pelo nome da vaga desejada e cadastrar-se em sites de emprego gratuitos, como Infojobs, Indeed, Vagas.com, LinkedIn, Empregos.com e SINE Empregos.



Alunos e ex-alunos do UniOpet podem contar com a Central de Carreiras do OpetLab, um serviço interno que oferece programas de orientação e preparação profissional. Raphaella explica que esses serviços são planejados para atender às demandas de cada fase da carreira, focando no desenvolvimento e empregabilidade.