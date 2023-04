Cerca de 25% dos bares e restaurantes em MG tiveram prejuízo com a pandemia

Cerca de 25% dos bares e restaurantes de Minas operaram em prejuízo no último mês (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

A situação econômica dos bares e restaurantes de Minas Gerais é preocupante. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), 26% do setor em todo estado operou em prejuízo no mês de fevereiro de 2023, um aumento de seis pontos percentuais em relação ao último levantamento em janeiro.

Fabricio Silveira, dono há 15 anos do Boi Vitório, restaurante localizado na Afonso Pena, no Mangabeiras, comenta que a situação no setor está oscilando desde antes da pandemia, mas que agravou e expõe alguns motivos da piora econômica.

"A cultura das pessoas mudaram. O custo da mercadoria aumentou muito e a mão-de-obra no setor sumiu", resume o empresário.

Opinião compartilhada por Saulo Vidigal, dono do Saboreando Restaurante, situado no Padre Eustáquio, Região Noroeste da capital. "A gente vem encontrando dificuldades em repassar o preço de acordo com a inflação do país. Em relação à insumos, o possível aumento da passagem de ônibus e uma dificuldade em encontrar mão de obra, mas estamos fazendo malabarismos financeiros para continuar oferecendo comida de qualidade e atendendo nosso cliente com muito carinho e amor", expõe.

Para o levantamento, foram ouvidos 195 empresários do ramo no estado, entre os dias 20 e 28 de março.

Motivo do prejuízo

Os empresários apontaram diversos motivos para o mau desempenho dos estabelecimentos, confira o resultado:

71% apontam a queda nas vendas;

57% redução no número de clientes;

46% atrelam a situação ao custo dos insumos;

43% acreditam que as dívidas com impostos e taxas;

40% responsabilizam as dívidas com empréstimos;

Lembrando que era permitido mais de uma resposta, por isso os números percentuais variados.

Dívidas crescem

Outro dado da pesquisa da Abrasel que confirma o cenário crítico atualmente enfrentado pelo setor é o crescimento do número de dívidas dos comerciantes, 37% deles têm pendências em atraso, aumento de cinco pontos em relação à escuta de janeiro.

Entre as empresas que fazem parte deste grupo, 79% devem impostos federais, 48% tributos estaduais, 40% encargos trabalhistas e previdenciários, 27% taxas municipais, 27% fornecedores de insumos e 15% serviços públicos (contas de água, gás e energia elétrica).

Empréstimos e inadimplência

A pesquisa também aponta que a grande maioria dos bares e restaurantes de Minas Gerais (69%) tem empréstimos bancários contratados. A inadimplência é preocupante: 30% dos que tomaram dinheiro de linhas regulares estão com o 'nome sujo', aumento de 13 pontos percentuais na comparação com o primeiro mês de 2023.

Já entre os que aderiram ao Pronampe, o programa de apoio às micro e pequenas empresas, a inadimplência se manteve em 16%.



O presidente da Abrasel-MG, Matheus Daniel, comentou que a pesquisa sobre os resultados do setor em janeiro já apontava uma piora nos indicadores, que se aprofundou e ficou ainda mais crítica em fevereiro.

"Em Minas é especialmente preocupante a situação do endividamento, com quase um terço das empresas que fizeram empréstimos atrasando o pagamento das parcelas. Nesse cenário, muitos não conseguem ter margem, o que explica mais da metade, quase 60% delas, operarem sem lucro: ou estão no vermelho ou estão a duras penas mantendo o caixa estável", conclui.