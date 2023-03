Em 15 dias, o preço médio da gasolina caiu R$ 0,26 na Grande BH

O preço da gasolina comum teve queda no preço em 15 dias (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O preço médio da gasolina caiu R$ 0,26 nos últimos 15 dias na Grande BH. É o que afirma pesquisa do Mercado Mineiro e aplicativo comOferta.com, que fez um levantamento em 191 postos da Região Metropolitana de Belo Horizonte, entre os dias 20 a 22 de março de 2023.

Na última pesquisa realizada no dia 5 de março, a gasolina estava a R$ 5,49, e, atualmente o preço médio é de R$ 5,23, uma queda de 4,72%. Dos 191 postos avaliados, o menor preço encontrado da gasolina comum foi R$ 5,09 e o maior R$ 5,69, variação de 11,79%.

No caso do Etanol, o menor preço encontrado entre os postos pesquisados foi de R$ 3,59, e o maior de R$ 4,18, com uma variação de 16,43%. Se comparado ao levantamento do início de março, o preço médio do etanol caiu -3,68%, um total de R$ 0,14, onde de R$ 3,94 o valor passou a ser de R$ 3,80.

O diesel de R$ 5,98 passou para R$ 5,88, uma queda de R$0,10 ou 1.66% em relação a primeira semana de março. O menor preço do diesel encontrado nos postos foi de R$ 5,59 e o maior R$ 6,49, uma diferença de 16%.

A reportagem rodou alguns postos da capital e encontrou reduções pequenas de 1 e 3 centavos na gasolina. Um posto na Av. Tereza Cristina nem teve redução no preço do etanol.

A pesquisa completa com todos os postos avaliados, a região e bairro onde estão localizados está no site no Mercado Mineiro.

Palavra dos consumidores

Nesta manhã, Naldo Lima abasteceu seu veículo em um posto da Av. Tereza Cristina e diz que a redução do preço é uma enganação. "Eu senti um pouquinho de nada de diferença, porque de verdade ano passado a diferença era muito maior, então me desculpe a franqueza, mas isso ai é para enganar bobo, aumentar a gasolina em um real e depois diminuir alguns centavos", fala.

Consumidor reclama da pequena redução no preço da gasolina (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Já o motorista Ivan Linhares, tem uma opinião favorável a redução encontrada nos postos. "A gasolina estava R$5,25, hoje já está R$5,15 e o etanol está R$3,50. Tá abaixando né, isso é bom. O pouco que a gente economiza dá para dar uma adiantada. No tanque economizei uns 7 a 8 reais", expõe.

Motorista comenta alívio no bolso com a redução (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Economista explica a variação

André Braz, economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV) explica a variação que vem acontecendo no preço da gasolina, onde no ínicio de março houve um aumento e 15 dias depois uma queda. "O que aconteceu com os combustíveis foi que a partir de março o governo voltou a cobrar os impostos federais que haviam sido zerados no ano passado. O Governo precisa de recursos para tocar a máquina públcia e fica muito difícil buscar um equilíbrio fiscal, não houve jeito a não ser voltar com a cobrança", comenta.

"No meio dessa retomada das cobranças dos impostos o preço do barril do petróleo tá caindo. Então esse recuo no preço do barril do petróleo ajudou a Petrobras a rever pra baixo o preço da gasolina", completa.

Ele deixa alertado que a queda no preço dos barris de petróleo é menor do que o efeito causado pela volta da cobrança dos impostos, então a gasolina deve aumentar ainda neste mês, algo por volta de 8%. Mas ao longo do ano a expectativa é positiva, já que com o mundo desacelerando e a economia mundial crescendo em ritmo devagar, a tendência é que a demanda por petróleo caia, ajudando a manter o preço da gasolina mais baixo por muito tempo.