Sua conta de energia está alta? Veja o que fazer para economizar

O valor da conta de energia elétrica normalmente gera dor de cabeça aos consumidores. As altas quantias pesam no orçamento, seja de uma residência, comércio, empresa ou indústria, e levam à busca de economizar a fim de reduzir as cifras finais.





E ainda há um agravante: o Brasil tem a segunda conta de luz mais cara do mundo, ficando atrás apenas da Colômbia. Para se ter uma ideia, nos últimos cinco anos o valor subiu 47%. Confira neste conteúdo como a Woltz pode te ajudar a economizar na conta de energia.





Além das práticas já conhecidas para economizar, como usar lâmpadas de led e adquirir aparelhos com o Selo Procel de Economia de Energia, há uma alternativa que desponta com sucesso no Brasil, a Geração Distribuída (GD) de energia solar. E há empresas especializadas no serviço.





A Woltz, referência no mercado de GD, oferece a possibilidade de seus clientes alcançarem uma diminuição expressiva em suas contas injetando energia solar produzida em redes de distribuições próximas às unidades consumidoras.





Como funciona?





Pequenos produtores, que possuem placas solares e produzem energia limpa e mais barata, entregam essa energia à distribuidora responsável por distribuir energia. A Woltz tem 36 usinas que levam energia para mais de 200 cidades. A entrega de energia solar gera crédito de energia limpa, que é usado para abater o consumo mensal do seu consumo.





Assim, o desconto é aplicado sobre o valor da tarifa de energia elétrica não renovável que o cliente consome. Você não precisa fazer nenhum tipo de adequação no relógio ou instalação de placas solares.





O melhor de tudo é que a empresa está promovendo uma ação imperdível. As primeiras 100 pessoas que aderirem ao serviço da Woltz ganham 25% de desconto , no primeiro mês do contrato. Vale ressaltar que, normalmente, só por aderir à GD viabilizada pela Woltz, você tem uma economia de pelo menos 20% na conta de luz todos os meses.





Vantagens da Geração Distribuída





Além da economia, a GD ainda tem outras vantagens:





energia limpa;

sem obras e manutenção;

redução de perdas;

potencial de investimentos;

expansão energética;

segurança e qualidade no abastecimento.





Mas há outro ponto relevante quando o assunto é GD: a liberdade de escolha. Os consumidores são livres para escolherem o seu prestador de serviços e a energia que usam, algo muito semelhante ao que ocorre com o serviço de telefonia.





Dentro da legalidade





E se você ainda tem alguma dúvida ou insegurança quanto ao serviço, não se preocupe. Trata-se de um sistema previsto e regulamentado pela Lei 14.300/22, que normatiza a instalação e autoconsumo de energia solar e também é conhecido como Marco Legal da Geração Distribuída.





Ao contratar a Woltz para receber injeção de energia solar na sua instalação, além de receber desconto na sua conta de luz, devido ao menor preço da que a tarifa da energia injetada tem em relação à energia comumente distribuída, você também ajuda o meio ambiente. Energia solar é igual a zero emissão de poluentes, como o CO² (dióxido de carbono).