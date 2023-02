Carnaval de BH: bares e restaurantes esperam vender 20% a mais

Vitor Velloso, sócio do Pirex Bar, investiu R$ 10 mil para a festa e vai abrir todas os dias, com porções para o público levar nos blocos (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

A folia belo-horizontina do carnaval de 2023 deve impulsionar o aumento das vendas de bares e restaurantes, pontos que devem ser procurados para a dispersão pós-blocos e ao longo de todas as horas da folia – que na capital mineira tradicionalmente começa ao raiar do sol. Durante o período, que começou oficialmente no último sábado (4/2) e se estende até 26 de fevereiro, 5 milhões de pessoas devem transitar pelas ruas de Belo Horizonte consumindo, girando a economia e elevando as vendas do setor gastronômico em 20% em relação à última edição, em 2020, de acordo com projeção da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG). A folia belo-horizontina do carnaval de 2023 deve impulsionar o aumento das vendas de bares e restaurantes, pontos que devem ser procurados para a dispersão pós-blocos e ao longo de todas as horas da folia – que na capital mineira tradicionalmente começa ao raiar do sol. Durante o período, que começou oficialmente no último sábado (4/2) e se estende até 26 de fevereiro, 5 milhões de pessoas devem transitar pelas ruas de Belo Horizonte consumindo, girando a economia e elevando as vendas do setor gastronômico em 20% em relação à última edição, em 2020, de acordo com projeção da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG).





04:00 - 11/02/2023 Cria do carnaval de rua de Nova Lima, KVSH lança bloco em BH Apesar do cenário de inflação alta, a folia anima os empresários que decidiram aumentar os investimentos e “abraçar” o público festeiro da maior festa popular de rua da cidade. “Acreditamos que este será um carnaval bom para o setor, principalmente porque a festa em Belo Horizonte vem se fortalecendo desde 2015”, afirma o presidente da Abrasel Minas, Matheus Daniel, que ainda destacou a expectativa do setor e do público após os dois anos de ausência do carnaval do calendário de eventos de BH, devido à pandemia de COVID-19. “As pessoas estão com saudade de celebrar depois de dois anos terríveis, marcados por tantas perdas e privações por conta da pandemia”, ressaltou.

Mapa dos blocos de rua de BH 2023: datas, horários e locais Hoje, a capital se consolida como um dos principais destinos carnavalescos do Brasil, com a expectativa da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) de receber por volta de 200 mil turistas no período e movimentar uma cifra em torno de R$ 600 milhões. Os números elevam BH ao posto de terceira maior festa do país, atrás apenas da tradição de Rio de Janeiro e São Paulo.





Otimismo com o Carnaval Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) aponta que, dentro do setor de Bares e restaurantes, 68,3% dos empresários estão otimistas com a festa. A expectativa é tão grande que Vitor Velloso, sócio do Pirex Bar, na Avenida Amazonas, uma das vias mais movimentadas do carnaval no Centro da cidade, tem se preparado para abrir o estabelecimento durante todos os dias do carnaval – usualmente, o bar funciona de quarta a domingo – e por mais horas, das 11h até a meia-noite, dependendo do bloco que passar pela região.





“Com o movimento dos bloquinhos neste pré-carnaval, nós já vimos que a região vai estar bastante movimentada, então na segunda e terça (de carnaval) a gente também espera bastante movimento e estamos nos preparando para isso”, disse Vitor, que ainda expressa um certo cuidado com o carnaval. “A movimentação é bastante diferenciada, mas, ao mesmo tempo, precisamos ter cautela e entender que o carnaval é um movimento de rua”, afirma o empresário.





Nos pratos, o Pirex se prepara para adaptar o cardápio às necessidades dos foliões com porções para levar e consumir nas rotas entre blocos, entrando em sintonia com o movimento contínuo do carnaval. Já o preço médio fica entre R$ 18 e R$ 32. As bebidas batidas devem ganhar uma leve decoração especial com glitter comestível, uma ideia para entrar no tema da festa. “É marcar uma pequena presença carnavalesca no cardápio e facilitar a vida das pessoas com a praticidade de levar o prato”, explica Velloso.









Dono do Botequim Sapucaí e da Panorama Pizzaria, Alfredo Lanna montou cardápio rápido e prático para os foliões (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Na Sapucaí de Belo Horizonte Bem longe do conhecido sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, a Rua Sapucaí não recebe escolas de samba durante o carnaval, o que não impede o local de ser um ponto importante dos foliões belo-horizontinos. Próxima da Estação Central do metrô, a via deve receber o fluxo de carnaval atraídos por blocos como Abalô-Caxi e Juventude Bronzeada, que saem na perpendicular Avenida Assis Chateaubriand.

No entanto, na Sapucaí, tem estabelecimento que vão aproveitar a festa e funcionar todos os dias; outros lugares vão manter as portas fechadas. “A gente vai fechar na sexta-feira e abre somente na outra segunda, depois da quarta-feira de cinzas. Dou férias para todo mundo, muita gente mora no interior de Minas e a galera gosta”, disse Elmo Barra, dono do restaurante Dorsé, aberto em 2016 e que nunca abriu no carnaval.

Mesmo fechado durante o pico do evento, o Dorsé tem aproveitado do movimento de pré-carnaval que já aquece BH. Elmo observa o momento como uma espécie de “fim de ano” fora de época, com o fluxo maior em horários de happy hour, e mesmo não calculando espera ter um faturamento 15% maior do que os dias normais. “Não é muito, a gente tem um fluxo bom no movimento e dá uma animada a mais”, ressaltou.

Assim como o carnaval da cidade, nos últimos anos, a Rua Sapucaí tem se consolidado como um ponto badalado da vida noturna belo-horizontina, atraindo pessoas de todas as idades, mas principalmente os jovens. A festa de momo animou o arquiteto Alfredo Lanna a manter seus dois negócios abertos, o Botequim Sapucaí e a Panorama Pizzaria. “A gente vai fazer um circuito bem bacana de ponto de apoio para o folião, com cardápio prático e rápido”, disse Lanna.

A esse circuito Alfredo pretende integrar um point “pocket” que será aberto no local do antigo Scaramouche, na Avenida Bias Fortes, próximo da Praça Raul Soares – que em junho deve virar um novo restaurante, e a famosa casa de show Autêntica, no Bairro Santa Efigênia. Para rodar toda a operação, o arquiteto faz um investimento de aproximadamente R$ 50 mil e praticamente dobrou o número de funcionários, trazendo entre 20 a 30 pessoas onde pelo menos 50% poderão ser efetivados para os empreendimentos.

As opções práticas e rápidas são destacadas como uma boa estratégia pela Abrasel-MG. “Muitas vezes, o bloco passa com rapidez. Por isso o empresário precisa ter produtos de fácil acesso e rápidos de serem feitos. Não dá para perder a venda em um momento tão importante”, exclamou o presidente da Abrasel-MG, Matheus Daniel. Ao todo, o empresário calcula um investimento de R$ 10 mil para o período, distribuídos em marketing, equipe – que será reforçada com três funcionários temporários –, e a operação de dois dias a mais. Em termos de faturamento, Vitor observa que os dias de carnaval devem ser semelhantes ao movimento de dias fortes, podendo influenciar em um aumento de 30% no lucro final de fevereiro em relação aos meses sem a festa.





