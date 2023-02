Carnaval: quase 80% dos belo-horizontinos vão comprar fantasias e adereços

Pesquisa mostra que 57% dos entrevistados vão comprar fantasias em lojas de rua (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 21/02/2020)

Os foliões estão dispostos a investir em fantasias e adereços para aproveitar a volta do carnaval deste ano. É o que aponta uma pesquisa feita com consumidores de BH mostrando que 77% pretendem investir em roupas temáticas e acessórios para curtir a folia. Já 23,4% vão para a festa com roupa casual.





Ainda de acordo com o levantamento, feito pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH):





18,4% dos entrevistados afirmam que vão confeccionar as próprias roupas;

8,2% vão comprar nos shoppings populares;

6,1% vão reutilizar de anos anteriores;

4,1% vão pegar emprestado;

4,1% irão comprar pela internet e

2% irão comprar nos shoppings convencionais





“O retorno do carnaval tem movimentado a cidade. Como os foliões estão animados para elaborar fantasias e adereços, a tendência é que lojas de tecidos, aviamentos, maquiagens e acessórios tenham uma boa movimentação e aumentem as vendas”, afirma o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.





A pesquisa da entidade revela ainda que 57% dos entrevistados vão comprar fantasias em lojas de rua.





PIX lidera pagamento na folia

Para pagar as contas da folia, a maioria dos entrevistados afirma que vai usar o PIX (32,8%). O segundo lugar é dividido entre cartão de débito e dinheiro, ambos com 25% cada. Na terceira opção está o pagamento à vista no cartão de crédito, com 17,2%.





Souza e Silva afirma que a preferência pelo PIX se explica pela principal faixa etária que frequenta a festa: jovens entre 18 e 34 anos.





“Essa população está mais habituada ao PIX e essa forma de pagamento é mais rápida e segura para eles. Vale destacar que esse grupo geracional representa 68,7% dos entrevistados.”





Bebidas alcoólicas lideram vendas





As bebidas alcoólicas serão as campeãs de vendas no carnaval, com intenção de consumo entre 82,8% dos entrevistados. Na sequência aparecem as bebidas sem álcool, com 17,2%.





A pesquisa revelou que 50% dos foliões já decidiram em quais blocos irão e os outros 50% ainda não definiram. Dentre os que já sabem quais blocos vão curtir, a média é de quatro deles durante o carnaval.

Quando perguntados como vão curtir o carnaval, os entrevistados apontaram as seguintes programações:





Aproveitar os blocos de Belo Horizonte: 32%

Ficar em casa com a família: 19%

Trabalhar: 12%

Ficar em casa assistindo a filmes e séries: 10,5%

Viajar com amigos ou familiares para sítio: 9%

Viajar para a praia: 4%

Viajar para o interior do estado para visitar a família: 3,5%

Curtir o carnaval no interior de Minas Gerais: 3%





Dentre os foliões que vão curtir a folia em BH, 37,5% afirmam não ter preferência por local; 35,9% gostam dos blocos do centro da capital; 15,6% gostam de blocos de outros bairros e 10,9% optam pelos blocos dos próprios bairros.





Como o carnaval de Belo Horizonte acontece, majoritariamente, durante o dia, a maioria dos foliões (45,3%) afirma que ficará em casa durante a noite. Já 40,6% dizem que pretendem ir a bares à noite; 12,5% pretendem seguir na dispersão dos blocos e 1,6% ainda não sabe.





Em relação às festas particulares, 85,9% afirmam que não vão participar e 14,1% dizem que irão.





Mobilidade





O levantamento revelou que 50,8% dos foliões vão usar serviços de aplicativos de transporte para chegar aos blocos. A locomoção a pé, por ônibus e metrô aparecem empatadas com 21,5%. Os entrevistados que devem usar veículo próprio totalizam 4,6% dos entrevistados, já 1,5% vão de bicicleta.





Pontos positivos e negativos





A pesquisa questionou ainda quais são os prós e os contras da folia em BH na visão dos participantes. As respostas são de múltipla escolha.





Prós:





Valorização da cultura brasileira: 47,5%

Evento aberto ao público: 38,5%

Possibilidade de conhecer novas pessoas: 33%

Descansar durante o feriado: 33%

Diversidade dos blocos: 30,5%

Liberdade para se fantasiar e se expressar sem julgamentos: 13%

Oportunidade de renda: 13%





Contras:





Assédio sexual: 43,5%

Excesso de lixo nas ruas: 43,5%

Poucos banheiros: 40,5%

Sensação de insegurança: 32,5%

Escassez de transporte público próximo aos locais de eventos: 31%





86% dos entrevistados que estiveram presentes no carnaval de 2020, e que também vão participar este ano, afirmam que não tiveram nenhum transtorno na última edição da festa.





O levantamento foi feito entre 19 e 25 de janeiro de 2023, com 200 entrevistados. A pesquisa tem um intervalo de confiança de 95% e a margem de erro é de 6,9%.