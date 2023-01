Pedido de recuperação no EUA

A Americanas apresentou ontem pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, em processo conhecido como Chapter 15, de acordo com documento judicial. O movimento busca estender para os ativos nos EUA os efeitos protetivos do processo de recuperação judicial anunciado na semana passada e já aprovado no Brasil. O Chapter 15 é um item do Código de Falências dos EUA voltado aos casos que envolvem empresas com atuação em mais de um país. A regra determina que as autoridades americanas atuem em cooperação com os governos e agências estrangeiras para facilitar as negociações dos pagamentos, proteger os direitos dos credores e auxiliar na recuperação dos devedores.





A Americanas, que tem como acionistas de referência o trio bilionário de investidores que fundou a 3G Capital, entrou em crise no começo deste ano, após revelar "inconsistências" contábeis. O caso fez o valor de suas ações derreter. No começo da tarde, as ações da Americanas subiam 5%, a R$ 0,84, na bolsa paulista. Antes do anúncio sobre a descoberta dos problemas contábeis, o papel valia R$ 12. Também ontem, a Americanas divulgou que a BlackRock, maior gestora de recursos do mundo, reduziu sua participação na empresa para cerca de 0,12% das ações, mais 0,36% via instrumentos de derivativos. Em dezembro, segundo dados no site da Americanas, essa fatia era ao redor de 5,05%.





Mais cedo, ontem, a varejista divulgou uma lista de 7.720 credores e dívidas totalizando R$ 41,2 bilhões em seu processo de recuperação judicial. Desse total, R$ 64,8 milhões se referem a créditos trabalhistas, R$ 41,05 bilhões à classe quirográfica (sem garantia) e R$ 109,45 milhões à classe microempresas. Bancos com exposição à varejista, de acordo com a lista divulgada pela Americanas, incluem Bradesco, com R$ 4,51 bilhões; Santander Brasil, com R$ 3,65 bilhões; BTG Pactual, com R$ 3,5 bilhões; Itaú Unibanco, com R$ 2,73 bilhões; e Safra, com R$ 2,5 bilhões.





Na Justiça

Depois que o BTG Pactual e o Votorantim executaram dívidas da Americanas, levando a companhia a pedir recuperação judicial, grandes bancos agora querem obrigar o trio de acionistas – os bilionários Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles – a ressarci-los com o patrimônio pessoal. A investida é liderada por Bradesco, Safra e Santander, que ajuizaram ações para a produção de provas. Com isso, eles querem atestar que houve fraude na gestão da gigante do varejo, o que abriria caminho para a cobrança de dívidas dos três, de demais acionistas e até de administradores.