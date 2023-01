Morre Flávio Pentagna Guimarães, dono do Banco BMG

O empresário Flávio Pentagna Guimarães ao lado do filho Ricardo Guimarães (foto: BMG/Divulgação) Morreu nesta quinta-feira (19/01) o empresário Flávio Pentagna Guimarães, de causas naturais, aos 94 anos.





Ele era o acionista majoritário e presidente do Banco BMG, fundado por seu pai, Antônio Mourão Guimarães, há 91 anos. O comunicado de sua morte foi feito pelo clube Coimbra Sports, de Contagem, mantido pelo banco.





“A diretoria, colaboradores e atletas do Coimbra se solidarizam com os familiares e amigos do Dr. Flávio. O Clube decreta luto oficial de três dias”, publicou o clube nas redes sociais.





Flávio deixa cinco filhos, entre eles Ricardo Guimarães, que foi presidente do Clube Atlético Mineiro entre 2001 e 2006. O clube também lamentou o seu falecimento.





O sepultamento ocorre nesta sexta-feira (20/01), às 16h, no velório 1 do Cemitério do Bonfim. O velório começa às 12h.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Rafael Rocha