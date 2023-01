Minas se torna o terceiro maior produtor de cachaça do país

Mais de 300 mil litros da bebida destilada de Minas Gerais foram embarcados (foto: Foto: Beto Novaes/EM/D.A Press) Segundo dados levantados pelo Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac), Minas Gerais saltou da quinta para a terceira posição no ranking de exportações da bebida. São Paulo e Pernambuco assumem os dois primeiros lugares.





De janeiro a novembro de 2022, foram embarcados 378 mil litros da bebida destilada, 86% a mais do que foi registrado no mesmo intervalo em 2021. Nesse período, as exportações renderam para Minas Gerais cerca de US$ 2 milhões, um acréscimo de 135%.





Com o objetivo de manter a qualidade da cachaça produzida no estado, o governo de Minas por meio do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), iniciou o projeto "Cachaça Mineira Legal e de Qualidade".









O Instituto em parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), desde 2020, tem operado na fiscalização e verificação da cachaça que muitas vezes é falsificada pelo uso de álcool combustível.



Cachaças artesanais no topo



Vale ainda ressaltar que Minas Gerais é o maior produtor de cachaça artesanal do país. Já são mais de 1,7 mil marcas registradas no estado, cerca de mil a mais do que São Paulo, segundo lugar no ranking.





Salinas, na Região Norte de Minas, é o município com mais estabelecimentos registrados, seguido de cidades como: Alto do Rio Doce, Córrego Fundo, Bonfim, Rio Espera, Divinésia, Lamin e Perdões.