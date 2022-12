Sonhos de R$ 500 milhões

Fila na Dumont Loterias, no Mercado Central (foto: Fotos: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Dar a volta ao mundo, morar em outro país, ajudar crianças e animais. Esses são os planos de alguns dos apostadores da Mega-Sena da Virada, que movimentou casas lotéricas ontem. No Mercado Central de Belo Horizonte, na Região Centro-Sul da capital, por exemplo, havia fila pela manhã na casa Dumont Loterias.





Entre os que tentavam a sorte, o empresário Raimundo Mendes, de 42 anos, sonhava com o prêmio de R$ 500 milhões enquanto enfrentava a fila para fazer suas apostas. Nos planos, morar fora do Brasil. “Vou para o Canadá ou para o Chile, onde tenho pessoas conhecidas. Já conheço um pouco (dos países) e sei que os impostos são mais voltados para uma igualdade social. São países onde todos podem levar uma vida segura e tranquila”, afirma.





Porém, se decidir continuar morando no Brasil, Mendes diz que pretende ficar em Minas Gerais, por gostar do estado. Ele conta que não tem planos de gastar com muitos bens materiais, quer apenas continuar levando uma vida tranquila. “Graças a Deus, já tenho estabilidade, nem penso mais em dinheiro.” O empresário costuma apostar sempre no concurso da Mega-Sena da Virada e participa de bolões na empresa. “Já fizemos bolão de R$ 200, R$ 2 mil, R$ 500. Este ano vamos gastar R$ 500 em apostas.”





Outra que enfrentou a fila para fazer sua aposta foi a fotógrafa Luciana Lima, de 41, que pretende dar a volta ao mundo se ganhar o prêmio milionário. Outro plano para a bolada é criar uma instituição que ajude crianças ou animais. Ela conta que aposta todos os anos na da Mega da Virada e não costuma participar de bolões. “Jogo individualmente mesmo. Fiz uma aposta simples, mas de vários jogos.” A fotógrafa não estipula um valor máximo para gastar com apostas. “Vou pela intuição mesmo.”









Luciana e o filho Vinícius fizeram seus jogos sonhando com uma volta ao mundo e com a criação de instituição para auxiliar crianças

Luciana estava acompanhada do filho Vinícius, que também fez uma aposta. A mãe conta que o menino está ansioso pelo resultado do concurso. “Ele pergunta quando vai ser o sorteio, a que horas o prêmio vai sair.”

Prêmio recorde

A edição deste ano da Mega da Virada, que será sorteada às 20h de hoje, pagará o maior prêmio da história, de R$ 500 milhões – nenhuma outra premiação da loteria, mesmo com a correção da inflação, chegou a esse valor. Anteriormente, o prêmio estava estimado em R$ 450 milhões.





Como nos anos anteriores, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os que acertaram cinco números e assim por diante. A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50 e pode ser feita em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa até às 17h de hoje. A maior aposta permitida, com 20 dezenas, custa 174.420,00.





O volante, com 60 números, é especial para a Mega da Virada. Segundo a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na caderneta de poupança, receberá R$ 3 milhões de rendimentos somente no primeiro mês.

Esquecidos

Se você for pé quente, cuidado para não entrar na estatística dos que se "esquecem" de resgatar o prêmio no prazo e transformar a sorte grande em um baita azar. Segundo a Caixa Econômica Federal, entre janeiro e novembro deste ano, R$ 347,9 milhões foram repassados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O dinheiro é a soma de prêmios que prescreveram após 90 dias do sorteio e que depois desse período não podem mais ser resgatados. O sorteio de hoje será às 20h. (Com Folhapress)