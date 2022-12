Fundos multimercado dão maior retorno em 2022

São Paulo (Folhapress) – Em um ano de inflação e alta de juros históricas nas principais economias globais, o investidor brasileiro que optou pela proteção conseguiu escapar do prejuízo, mostra levantamento da plataforma TradeMap com algumas das aplicações financeiras mais populares do mercado doméstico. mCom um rendimento anual médio acumulado em 13,34%, os fundos multimercado entregaram o melhor retorno de 2022, segundo o IHFA, que é o índice de hedge funds da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Ambima).





Quem aplica em um hedge fund, ou fundo de cobertura, permite que um gestor invista nos mais variados segmentos do mercado. Embora a estratégia entre cada fundo possa variar bastante, a diversificação tem como objetivo proporcionar proteção até mesmo para cenários improváveis. Algo que fez sentido em um ano em que até mesmo a ameaça de uma catástrofe nuclear ganhou destaque nos noticiários com o início da guerra na Ucrânia.





A pesquisa considerou índices de referência e ativos populares, o que significa que alguns investimentos específicos podem ter obtido desempenhos superiores ou abaixo dos presentes no ranking. "O ano de 2022 marcou o renascimento da classe de fundos multimercados, apoiados por estratégias que se beneficiam das altas de juros e de commodities, não só no mercado brasileiro, mas a nível global, após anos de domínio dos fundos de ações impulsionados pela política de juros baixos dos bancos centrais e o duradouro rali das ações de tecnologia", comentou Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos.





Segundo indicador da lista, o Idiv-B3 (Índice de Dividendos da Bolsa de Valores brasileira) avançou 12,65%. O índice reflete o desempenho médio de ativos que se destacam pela remuneração aos investidores sob a forma de dividendos e juros sobre o capital próprio.





Investimentos atrelados às taxas de juros negociadas entre instituições bancárias ocuparam o terceiro lugar no pódio de 2022. Os Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), referência para algumas das aplicações mais populares de renda fixa, entregaram em média 12,28% de ganho neste ano, quando a Selic, taxa básica de juros da economia, fechou em 13,75%. Aplicação mais popular entre os brasileiros, a poupança rendeu 7,9% e ficou na quinta colocação, superando investimentos que tradicionalmente costumavam entregar bem mais.

Prejuízo

Dólar e euro caíram 6,50% e 11,93% neste ano, respectivamente . O ouro, refúgio de muitos investidores em períodos de turbulência, perdeu 8,48%. No mercado de ações, o ano foi cruel com o investidor que apostou em empresas com maior potencial de crescimento, as small caps, que tombaram 15,06%.