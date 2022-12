Cervejaria põe caixas de som com voz de consumidores em plantação de cevada

A Cervejaria Petrópolis convidou os consumidores a enviarem áudios com mensagens para serem reproduzidas em plantações de cevada (foto: Grupo Petrópolis/Divulgação) Acreditando em comprovações científicas de que afirmam que as plantas também têm sentimentos, a Cervejaria Petrópolis, que tem fábrica em Uberaba, no Triângulo Mineiro, instalou em suas plantações de cevada da cerveja Petra Puro Malte alguns alto-falantes e convidou os consumidores a enviarem áudios com mensagens para serem reproduzidas às plantas.

“O objetivo, ao final da ação, é produzir uma edição limitada da cerveja Petra com a cevada que cresceu com as vozes dos consumidores. Essa edição não será comercializada e vai ser direcionada para influenciadores digitais”.

O que diz a Ciência

Segundo informações divulgadas à BBC Brasil, em 2017, pelo professor da Divisão de Ciências Vegetais da Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, Jack Schultz, as plantas são "como animais muito lentos": conseguem ver, ouvir, cheirar e até ter comportamentos. Schultz passou quatro décadas investigando as relações entre vegetais e insetos.

“As plantas lutam por território, procuram alimentos, evitam predadores e fazem armadilhas para suas presas. Para ver isso, basta você fazer um filme rápido de uma planta em crescimento - ela vai se comportar como um animal", complementa Olivier Hamant, cientista especializado em vegetais da Universidade de Lion, na França.