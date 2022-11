Nadim Donato assume diretoria na Confederação Nacional do Comércio, ele é mineiro e ficará no cargo até 2026 (foto: Fecomércio MG/Divulgação)





Com direção de mineiro, Confederação Nacional do Comércio terá atenção especial para Minas Gerais (foto: Fecomércio MG/Divulgação) Para Nadim, o momento é muito importante para setor terciário de Minas Gerais, que passará a ter voz ativa na Confederação Nacional e marcará presença em todos os eventos.

“É fundamental para que a gente leve os anseios dos empresários mineiros para nível nacional. Vamos estar debatendo em Brasília, no Rio de Janeiro e em outras cidades. Tudo para levar o que tem de mais moderno e tecnológico para Minas”, destaca o diretor.





Para os próximos quatro anos de gestão, Nadim espera defender os interesses da Fecomércio Minas nas discussões nacionais. “Minha expectativa é fazer da Federação de Bens, Serviços e Turismo do estado de Minas Gerais, uma das maiores do Brasil. Além de fazer ela ser mais representativa”, ressalta.

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG), Sesc e Senac, Nadim Donato, tomou posse, nesta quarta-feira (16/11), como um dos diretores da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) para a gestão que vai de 2022 até novembro de 2026. A cerimônia foi realizada na cidade do Rio de Janeiro.