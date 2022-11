Black Friday: belo-horizontino deve comprar eletrônicos e eletrodomésticos

Pesquisa ainda revela que 36% dos consumidores devem aproveitar a data para comprar algum item desejado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Milhões de belo-horizontinos irão às compras no próximo dia 25 de novembro, dia de Black Friday, procurando as melhores ofertas possíveis para itens domésticos e pessoais. Uma pesquisa da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) revelou que os consumidores estarão na busca, principalmente, de eletrodomésticos e eletrônicos, que devem ter o valor médio de R$ 732,39 por item. Milhões de belo-horizontinos irão às compras no próximo dia 25 de novembro, dia de Black Friday, procurando as melhores ofertas possíveis para itens domésticos e pessoais. Uma pesquisa da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) revelou que os consumidores estarão na busca, principalmente, de eletrodomésticos e eletrônicos, que devem ter o valor médio de R$ 732,39 por item.









Produtos de viagem, vestuário, cosméticos e brinquedos, também, aparecem na pesquisa da CDL/BH como destaque da preferência dos consumidores. A pesquisa ainda aponta que os consumidores esperam adquirir dois produtos. Confira o resto do ranking:

Bolsas, malas e mochilas - 19,4%

Roupas - 14%

Calçados - 14%

Cosméticos - 11%

Brinquedos - 11%

Copa do Mundo

A Black Friday de 2022 aparece junto com a primeira semana da Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo domingo, dia 20. Já a tão esperada estreia da Seleção Brasileira está marcada para a quinta-feira, um dia antes das megas promoções. O evento pode impulsionar as compras de sexta-feira.





A pesquisa da CDL ainda mostra que sete em cada dez entrevistados (72%) pretendem ir às compras na Black Friday, sendo que 36,1% devem aproveitar a data para adquirir os itens desejados que estão em promoção. Por outro lado, 34% dos entrevistados querem comprar itens de necessidade por um menor preço.





Consumidores que querem aproveitar a data, independente de necessidades e desejos, representa 13,2% dos entrevistados, enquanto 8,3% podem antecipar as compras do natal ou trocar algum produto por suas versões mais novas.

Evite o endividamento

Com tíquete médio de R$ 732,39, é preciso tomar cuidado com endividamento (foto: Octavio Jones/Getty Images/AFP)

Com o tíquete médio de eletrônicos e eletrodomésticos na casa dos R$732,39, é preciso que os consumidores tomem os devidos



Uma outra pesquisa feita pela CDL na capital mineira, mostra que os lojistas esperam que a maioria dos clientes (65,2%) deve optar pelo pagamento parcelado no cartão de crédito, com uma média de seis parcelas. Cabe lembrar que no Brasil os juros de cartão de crédito estão elevados e podem colocar em risco o pagamento de outras contas essenciais. Com o tíquete médio de eletrônicos e eletrodomésticos na casa dos R$732,39, é preciso que os consumidores tomem os devidos cuidados para evitar o endividamento. O valor representa quase 60% do salário mínimo, que está na casa dos R$ 1.212.Uma outra pesquisa feita pela CDL na capital mineira, mostra que os lojistas esperam que a maioria dos clientes (65,2%) deve optar pelo pagamento parcelado no cartão de crédito, com uma média de seis parcelas. Cabe lembrar que no Brasil os juros de cartão de crédito estão elevados e podem colocar em risco o pagamento de outras contas essenciais.



Assim, torna-se interessante traçar algumas estratégias de compra, como acompanhar a evolução dos produtos que se pretende adquirir e as condições de pagamento. Assim, torna-se interessante traçar algumas estratégias de compra, como acompanhar a evolução dos produtos que se pretende adquirir e as condições de pagamento. Confira algumas outras dicas:

Cuidado com sites falsos.

Use sites de comparação de preços.

Certifique-se que o produto adquirido está em estoque.

Suspeite de anúncios recebidos nas redes sociais e aplicativos de mensagem.



