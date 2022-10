Estado de Minas é finalista do Prêmio CNT de Jornalismo

O jornalé um dos finalistas do 29º Prêmio CNT de Jornalismo, promovido pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e considerado um dos mais disputados e mais importantes concursos nacionais de jornalismo na atualidade.

A série de reportagens "O custo dos combustíveis para os mais pobres e a criatividade para garantir o transporte e a melhoria de vida no sertão", do autoria do repórter Luiz Ribeiro, juntamente com o repórter Roger Dias, foi indicada como finalista na categoria Impresso.



O trabalho do EM foi selecionado para a etapa final do Prêmio CNT juntamente com séries de reportagens da “Folha de S.Paulo” e de “O Estado de São Paulo”.

O resultado final será divulgado em novembro. Além do jornalismo impresso, o Prêmio CNT contempla trabalhos na internet, rádio e televisão, publicados pelos veículos de comunicação de todo o país.

A série de reportagens selecionada pela comissão julgadora do Prêmio CNT foi publicada ao longo de cinco meses, entre março e agosto de 2022. O trabalho retratou uma das grandes desigualdades brasileiras, em que as populações das cidades mais desenvolvidas e mais ricas pagam bem menos pelos combustíveis do que os moradores de municípios mais pobres, de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Na primeira publicação da série, em 22 de março, o EM revelou que os moradores de Nova Lima (97,3 mil habitantes), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que tem o maior IDH (0,813), pagam menos pela gasolina do que a população sofrida de São João das Missões (13, 2 mil habitantes), a cidade mineira que tem o pior IDH (0,529). Nova Lima tem Produto Bruto Interno (PIB) per capita anual de R$ 124.987,23, quase 20 vezes o PIB de São João das Missões, que é de R$ 6.428,57 por ano.

As reportagens mostraram também o peso dos preços dos combustíveis, especialmente do óleo diesel na economia, nos preços dos alimentos e no custo de vida das comunidades de baixa renda, onde os impactos são sentidos não somente pelos moradores, mas também por agricultores familiares e pelo comércio em geral, por conta do preço do frete.

O trabalho jornalístico revelou que preço do óleo diesel S10, usado pelos caminhões no transporte de cargas, teve um aumento de 68% em um ano (entre junho de 2021 e junho de 2022) e foi reajustado em 42% no Brasil no primeiro semestre deste ano.



Os índices de reajustes acumulados foram apontados em levantamento feito a pedido do Estado de Minas pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), com base nos preços médios de revenda apontados em pesquisas realizadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Com abordagens por especialistas, foram destacados também os impactos do aumento do óleo diesel na inflação, castigando toda a população, sobretudo os mais pobres, com os reflexos alcançando todos os segmentos do transporte – rodoviário, aéreo, ferroviário, fluvial e marítimo.

Transporte inovador no sertão mineiro

A série de reportagens do EM indicada para a final do Prêmio CNT mostrou também uma ação inovadora no transporte: comerciantes de Bonito de Minas (no sertão do Norte de Minas), uma das cidades mais pobres do Brasil, encontraram uma forma inusitada de aumentar as vendas: compraram ônibus para buscar na roça os principais clientes: trabalhadores rurais, aposentados e pensionistas que não têm condições de bancar passagens caras até a cidade.

Bonito de Minas (11,5 mil habitantes), tem o terceiro pior IDH do estado: 0,537. Considerando todos os 5.565 municípios brasileiros, a cidade fica entre os 220 com IDH mais baixo. O município tem uma extensão territorial de 3,904 Km2, concentrando muitas veredas.

Os ônibus dos comerciantes de Bonito de Minas cruzam dezenas de quilômetros de estradas de terra empoeiradas e vão a povoados distantes atrás dos “passageiros”, que viajam de graça. Na sede urbana, além das compras de mantimentos da semana ou do mês, eles aproveitam para receber benefícios no banco, pagar contas, ir ao médico e resolver outros assuntos.



As viagens obedecem a um cronograma compatível com o calendário dos pagamentos das aposentadorias e de benefícios sociais. Ao longo do mês são atendidas 44 comunidades rurais do município, com os veículos deslocando até 45 quilômetros da sede do município e fazendo duas viagens por dia à zona rural, buscando e levando os moradores. Na volta para a casa, são acompanhados por caminhões, também de propriedade dos comerciantes, que levam as mercadorias compradas pelos clientes.



As viagens dos ônibus começam bem antes do sol nascer e são uma verdadeira saga pelo sertão. O Estado de Minas acompanhou uma delas e mostrou é cheia de desafios a vida dos moradores de baixa renda que vivem em localidades distantes da área urbana, em lugares isolados. Os ônibus deixam a cidade antes das 4 da madrugada para pegar as estradas de terra cheia de bancos de areia e outros obstáculos e transportar os clientes dos supermercados de Bonito de Minas, assegurando a eles a condição de receber os pagamentos, adquirir e transportar os mantimentos na volta pra casa.