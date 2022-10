Bernoulli vai assumir conjunto do Pitágoras

Complexo que começou a ser construído na década de 1950 e teve prédio tombado pelo patrimônio seguirá abrigando estudantes (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O edifício onde funcionava o Colégio Pitágoras, um dos mais tradicionais de Belo Horizonte, na Avenida Prudente de Morais, no Bairro Cidade Jardim, Região Centro-Sul, vai abrigar uma nova unidade do Colégio Bernoulli. Construído na década de 1950, o conjunto receberá alunos do ensino infantil até o 1º ano do nível médio.

Com 18 mil metros quadrados, o complexo tem quadras para práticas esportivas, além de ser arborizado. Em agosto deste ano, o prédio foi tombado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte na 104ª Sessão Extraordinária.

Segundo o copresidente e fundador do Bernoulli Educação, Rodrigo Fernandes Domingos, a instituição procurava um prédio para instalar uma nova unidade há algum tempo. “Coincidiu de a edificação ficar disponível, já que o Colégio Pitágoras a devolveu. Com isso, surgiu a oportunidade e, por ser um prédio escolar, ter uma área grande e estar bem localizado, percebemos que era o ideal”, disse.

As atividades na nova unidade do Bernoulli estão previstas para começar em 2024. “Existem alguns trâmites necessários. Faremos uma revitalização de algumas partes possíveis para o projeto de funcionamento, mas respeitando as normas do tombamento. Afinal, é um prédio histórico”, disse.

HISTÓRIA

Com mais de 72 anos de história, segundo documentos da Fundação Municipal de Cultura, o prédio abrigou, inicialmente, uma unidade do Colégio Sacré Coeur de Jesus de Belo Horizonte. Em 1952, a primeira parte da edificação foi estendida entre as ruas Iraí até a Santa Madalena de Sofia. Já em 1958, foi adicionado um bloco lateral esquerdo e parte do bloco central foi direcionada para a Avenida Prudente de Morais. Em 1969, as construções foram concluídas com a instalação da capela, projetada por Vicente Buffalo, aluno da primeira turma da Escola de Arquitetura de Belo Horizonte, fundada em 1930.

O Sacré Coeur de Jesus permaneceu no prédio até a década de 1970, quando deu lugar ao Pitágoras Cidade Jardim. Em mais de 55 anos de atividades, o colégio atuou do ensino infantil ao nível médio. Em novembro do ano passado, anunciou que encerraria suas atividades e firmou parceria com o Coleguium — outra escola de ensino tradicional de BH — para garantir vagas aos alunos interessados.

O fundador do Bernoulli conta que a instalação da unidade no prédio influencia na educação dos alunos. “Trabalhamos na prática com os nossos estudantes a questão da preservação da nossa história, da nossa memória e passado. O prédio, em si, é muito importante para uma escola, então ficamos muito felizes em adquirir um local tão importante historicamente e com características tão relevantes. Afinal, colabora com o nosso propósito de oferecer uma educação de qualidade”, contou. “Muitas pessoas estudaram ali, têm memórias. Por isso, ter essa oportunidade de dar continuidade à educação em um patrimônio histórico é motivo de muita alegria para nós.”

* Estagiária sob supervisão do editor Roney Garcia