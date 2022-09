Bia Granja define um influenciador: 'se todo mundo é, ninguém é'

Bia Granja está em Belo Horizonte para participar do FIRE Festival, que ocorre desta quinta (1/9) a sábado (3/9) (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

"Blogueirinha", com vários seguidores e recebidos. Este é o imaginário que a sociedade tem quando configura a descrição de um influenciador digital. Entretanto, a especialista em influência e marketing digital Bia Granja revelou, em entrevista ao Estado de Minas, que a definição "não tem nada a ver" com essa percepção.





Afinal, o que é ser um influenciador? Com a ascensão das redes sociais, todos os usuários imersos no digital podem se tornar criadores de conteúdo. É daí que surgem as suposições em torno da figura. Porém, segundo Bia, o futuro tão estimado pela nova geração virou uma "pastelaria", onde todo mundo é considerado influenciador, mas o principal atributo é ser influente.





“Todo mundo é influenciador, mas se todo mundo é, ninguém é. Eu tenho uma provocação de que não existem influenciadores, existem pessoas influentes. Porque quando a gente olha o digital influencer, ele é quase como um objeto, já vem uma imagem da blogueirinha”, disse Bia Granja.





A co-fundadora da YOUPIX, empresa de consultoria de negócios para o mercado de influência digital, afirmou ainda que sua concepção é diferente do pensamento comum e que essa imagem popular deve ser desconstruída.





"A gente precisa entender que qualquer pessoa pode construir uma relevância na vida das outras pessoas a ponto de ajudar a moldar e influenciar o pensamento”, declarou.

EM entrevista

Na edição do podcast "EM Entrevista" desta semana, Bia Granja, referência nacional em influência digital e criadora da consultoria YOUPIX, falou a respeito de tendências e negócios online, de quais são os erros na hora de criar conteúdo e do futuro das marcas dentro do mercado de digital influencer.





Bia está em Belo Horizonte para participar do FIRE Festival, que ocorre desta quinta (1/9) a sábado (3/9).