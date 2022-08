Corte no combustível com efeito incerto nas passagens aéreas

Check in no aeroporto de Confins: passagens aéreas subiram 77% em um ano e queda da demanda pode ajudar a derrubar os preços (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 20/7/22)



Após a Petrobras anunciar ontem uma redução de 10,4% nos preços de venda de querosene de aviação (QAV) às distribuidoras, o impacto no bolso dos passageiros ainda é um incógnita. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), mesmo com o percentual divulgado pela estatal, “a situação de intensa volatilidade impossibilita projeção de impacto nos preços”.

Em nota enviada à reportagem, a Abear alega que a impossibilidade de uma previsão de queda nos preços das passagens no momento é reflexo da alta do combustível acumulada desde julho de 2019, que chegou a 168,7%. Essa variação é muito superior à da gasolina (+50,9%), do GLP ( 81,3%) e do diesel ( 126%) no mesmo período, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), pontua a associação.

Em nota, a Petrobras explicou que os ajustes de preços são mensais e definidos por meio de fórmula contratual negociada com as distribuidoras. “Os preços de venda do QAV da Petrobras para as companhias distribuidoras buscam equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor do produto e da taxa de câmbio, para cima e para baixo, com reajustes aplicados em base mensal, mitigando a volatilidade diária das cotações internacionais e do câmbio”, destaca a estatal.

Vale dizer que essa é a segunda queda seguida nos preços do QAV, que já haviam sofrido redução de 2,6% no início de agosto. Entretanto, o querosene de aviação havia subido quase 60% entre janeiro e maio deste ano, ainda conforme dados da ANP.

Por outro lado, em decorrência do alto preço do dólar, do combustível e do aumento da demanda, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho registrou 77% de aumento nos preços das passagens aéreas no período de um ano.

Para o economista André Braz, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV-IBRE), não há garantias de queda no preço das passagens, mas pode haver uma estabilização nos valores. “O querosene de aviação corresponde a cerca de 30% da despesa de uma companhia aérea. Quando ele fica mais barato, isso desonera os custos do setor. Porém, esse combustível não é a única despesa. Há gastos com a tripulação, os espaços em aeroportos e a manutenção das aeronaves, que, inclusive, é feita com pagamentos em dólares. Além disso, a desvalorização da nossa moeda também encarece os reparos nos aviões”, diz o economista, destacando que no Brasil há praticamente apenas três empresas grandes operando nesse segmento: Latam, Gol e Azul.

Ele lembra ainda que o querosene para aviação é derivado do petróleo, cujo preço do barril recuou recentemente. “Estava acima de U$ 100 e, agora, oscila entre U$ 92 e U$ 95 o barril. Isso acontece devido ao desaquecimento de grandes economias – principalmente a europeia e chinesa. Vários países enfrentam uma alta pressão inflacionária e, com isso, têm aumentado a taxa básica de juros”, avalia. No cenário nacional, ele lembra que a taxa Selic – juros básicos da economia – chegou a 13,75% ao ano. O novo percentual, anteriormente em 13,25%, foi elevado pelo Comitê de Política Monetária, marcando o 12º reajuste consecutivo.

“Como o mundo está passado por uma inflação mais alta, o aumento dos juros é uma consequência, o que desestimula a demanda. Por isso, as pessoas, para fugir do endividamento, evitam pegar dinheiro emprestado para comprar carro ou apartamento e adiam viagens, por exemplo. Todos estão interessados em conter o avanço inflacionário. O efeito colateral disso é uma economia menos aquecida, que pode chegar ao setor aéreo. Portanto, os preços das passagens podem cair ou – pelo menos – se estabilizar. Tudo vai depender da dinâmica da nossa economia”, finaliza.