Proteína que exige pesquisa

Garantir a proteína no prato sem estourar o orçamento é tarefa que exige atenção redobrada, considerando a ampla variação de preços praticados em Belo Horizonte. E, embora um leve recuo nos preços médios da carne bovina já possa ser notado, o mercado, segundo especialista, parece estar testando a precificação de outros produtos, especialmente cortes suínos e de frango, entre os quais as variações são gigantescas.





No caso da bisteca, por exemplo, as variações alcançam os 200%, com o corte custando de R$ 14,95 a R$ 44,95 o quilo em diferentes estabelecimentos da capital, aponta pesquisa do Mercado Mineiro. Em outros cortes suínos as variações também são altas. Movimento semelhante ocorre com os preços do frango.





De acordo com o levantamento, realizado entre 16 e 19 de agosto em 39 estabelecimentos, houve variação ainda maior nos preços da salsicha. A menor cotação por quilo foi encontrada a R$ 8,99, e a maior a R$ 34,95, quase quatro vezes mais cara.





Em termos de preços médios, o filé-mignon registrou a maior queda, de R$ 69,82 para R$ 66,81, redução de 4,31%. O quilo da chã de dentro caiu de R$ 42,79 para R$ 41,70 (-2,54%). O contrafilé foi de R$ 49,75 para R$ 48,55 (-2,41%). Por último, o quilo da maminha caiu de R$ 44,84 para R$ 43,92 (-2%).





Para o analista econômico Alexandre Miserani, da Faculdade Arnaldo, aumentos e alta dispersão de preços pode ter relação com uma maior procura dos cortes suínos em decorrência de altas anteriores e exportação de carne bovina. “Podemos inferir inicialmente que isso é uma consequência da exportação de carne bovina. Houve uma menor oferta e maior procura para as carnes suínas, então as pessoas tiveram que procurar opções mais baratas. Isso tudo gera aumentos absurdos para a carne suína e frangos.” No caso da ave, as maiores variações estão exatamente nos cortes mais acessíveis. O quilo de pé, por exemplos varia 109%, entre R$ 5,25 e R$ 10,99.





Miserani afirma que o alto custo da carne atrapalha ainda mais o brasileiro pelo fator cultural. No país, falar em proteína é automaticamente entendido como carne. “As pessoas podem buscar substituir a carne por ovo, ou por fontes vegetais, como o amendoim e feijão”, sugere. O economista destaca também que esses aumentos pioram uma situação já conhecida pelos brasileiros, e agravada pela pandemia: o empobrecimento da alimentação. “Se olharmos as cotações da salsicha, por exemplo, vemos que a população está buscando alternativas até onde ela aguenta. Isso tem uma consequência a médio e longo prazos muito séria, porque comendo ultraprocessados, acaba aumentando os problemas de saúde, estourando o SUS, por incompetência de ajustamento da economia brasileira.”





