Canadense das batatas congeladas inaugura fábrica no Brasil, em Minas

Evento de inauguração contou com presença de autoridades políticas, produtores rurais, empresários, entre outros convidados (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

A McCain, indústria de produção e comercialização de batata pré-frita congelada, inaugurou nessa terça-feira (16/8) em Araxá a sua a primeira fábrica no Brasil. Com investimento de mais de R$ 770 milhões, a fábrica vai gerar cerca de 300 empregos diretos e 750 indiretos.

O diretor geral da McCain Brasil, Aluizio Periquito, destacou que Araxá foi escolhida para a instalação da fábrica no Brasil devido a sua localização estratégica. “Estamos gerando 300 empregos diretos e 750 indiretos, principalmente, dos produtores de batata”, complementou.

Segundo o prefeito de Araxá, Robson Magela, a empresa é exemplo de inovação, sustentabilidade e geração de empregos. “Quando uma fábrica desse porte vem para Araxá, com ela vem também toda estrutura e tecnologia, gerando valor e oportunidade para as pessoas", disse.

"Estamos falando de geração de emprego, de arrecadação e, por isso estamos tão felizes com a instalação dessa fábrica na cidade. Araxá é um lugar privilegiado e são empresas como essas que vão inspirar outras a vir para cá”, considerou.

A matriz da McCain é no Canadá. No total ela emprega cerca de 20 mil pessoas em todo o mundo, sendo que conta com 52 fábricas em países dos seis continentes; as vendas anuais da empresa somam aproximadamente 9,5 bilhões de dólares canadense.